Una manera de rendir tributo a Robert Redford y a la influencia de su trayectoria en el cine es recordando su legado, en este caso, con una de sus mejores películas.

“Dos hombres y un destino”, filme de 1969, es una de las más importantes en la carrera del fallecido actor; de hecho, para muchos críticos, marca el fin a la época dorada del western.

La historia es la de unos forajidos que son el azote de Wyoming, en especial de los bancos y el tren, pues estos ejercen una extraña atracción en ellos. Hasta que un día The Wild Bunch, como se hacía llamar la banda, se desintegra.

Butch Cassidy (Paul Newman) y su inseparable compañero, Sundance Kid (Robert Redford), deciden crear una nueva compañía a la que se suma una joven maestra de Denver (Katharine Ross), y en su intento de huir de la ley llegan hasta Bolivia.

“Dos hombres y un destino” es más mucho más que la oportunidad de ver juntos a dos grandes leyendas, es una obra maestra de la pantalla grande que logró recaudar, en su época, más de 100 millones de dólares, además de llevarse se llevó cuatro Oscar y nueve Premios Bafta.

Una de las tantas peculiaridades de la cinta es que su escritor, William Goldman, al parecer, se basó en una historia real y tardó ocho años en concluirla.

Para el papel de Sundance Kid no se pensó en Redford, ni como primera, ni como tercera opción; entre los candidatos estaban Steve McQueen, Warren Beatty, Marlon Brando y Jack Lemmon

Una vez que Redford obtuvo el papel, se negó a hacer escenas de acción ensayadas y mucho menos a utilizar dobles, todo con el fin de no restar espontaneidad a su interpretación.

Dónde ver: Disney+

