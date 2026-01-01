Más Información

"Miss Sophie - Lo mismo que todos los años" se trata de una miniserie de seis episodios que gira en torno a una jovencita de nombre Sophie, y que se encuentra al borde de la ruina. Ante esto, convoca a su finca al Sir Toby, al almirante von Schneider, al Sr. Pomeroy y al Sr. Winterbottom, todos solteros de buena posición y quienes van con el firme propósito de conquistarla

Sin embargo, poco antes de poder elegir, uno de los pretendientes es asesinado, así que la joven, que además está permanentemente acompañada de James, su mayordomo incondicional, se da a la tarea de descubrir quién es el asesino.

La serie de seis episodios es una precuela basada en la historia de un sketch clásico que data de la época del esplendor del cabaret británico (1920), en el que la aristócrata Miss Sophie, al celebrar su cumpleaños 90, invita a cenar a sus pretendientes, pero todos han muerto ya, por lo que es James, el mayordomo, quien los representa, bebiendo por ellos en cada brindis y, obviamente, emborrachándose irremediablemente.

El momento cumbre del sketch se da cuando James pregunta a Sophie: "¿El mismo procedimiento que el año pasado?", a lo que ella responde: "El mismo procedimiento que todos los años, James".

En "Miss Sophie - Lo mismo que todos los años" por fin vemos las caras de Toby, von Schneider, Pomeroy y de Winterbottom y también a Sophie joven, radiante en medio de una trama de misterio y del asesinato que ya se conoce en el famoso sketch, que gracias a esta producción tendrá presencia global.

¿Dónde ver?: Prime Video

