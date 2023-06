¿Qué ver?: Cuando Michael Keaton desafío a las críticas en "Batman"

¿Dónde?: HBO Max

Sin duda, uno de los rostros más esperados por los fans que irán a ver la cinta “The Flash” es el del actor Michael Keaton, quien hará historia al volver a ponerse el traje de Batman, llevando a los fans del personaje a la nostalgia.

En la cinta de DC, protagonizada por Ezra Miller, que se estrena este 15 de junio, Keaton retoma el personaje del superhéroe que interpretó en dos ocasiones hace más de 30 años: en 1989 con la cinta de Tim Burton, “Batman” y en 1992 con “Batman regresa”.

Sin embargo, lo que algunos tal vez no recuerdan (o ni siquiera habían nacido en aquella época) es que, uno de los Batman más queridos de la cultura pop fue, en un inicio, bastante criticado.

Esto se debió a que Keaton era conocido como un actor de comedia (un año antes del estreno de “Batman” llegó a salas el ya clásico “Beetlejuice”) y los seguidores del hombre murciélago no confiaban en que podría dar una buena interpretación del personaje. Incluso, se dice que los estudios Warner recibieron miles de cartas de protesta, pero hoy agradecemos que eso no fuera suficiente para cambiar al cast pues, aunque entre los actores a los que se les ofreció interpretar a Batman estaban Mel Gibson, Kevin Costner y Harrison Ford, sin duda Keaton hizo un gran trabajo.

Pero no sólo eso, recientemente, en una entrevista del medio Wired a Mark Hamill (Luke Skywalker), confesó que, de no ser porque vio a Keaton, no se hubiera atrevido a audicionar para ser la voz del Joker (en inglés y entre los fans y conocedores de DC, su trabajo de voz es aplaudido).

“Tuve la confianza que me ayudó porque hubo esta gran protesta de que Michael Keaton iba a interpretar a Batman. Decían ‘Oh, él es ‘Mr. Mom’, es un actor de comedia’, digo, ni siquiera lo habían visto en el personaje y no se habían dado cuenta de lo genial que iba a ser”, señaló Mark.

“Cuando fui a la audición para el Joker, pensarías ‘¿van a contratar a Luke Skywalker? Los fans van a perder la cabeza’. Estaba tan seguro de que no me elegirían que estaba completamente relajado”.

Ahora que estamos por ver a Keaton a sus 71 años de nuevo como todo un superhéroe, puedes ver sus dos cintas por HBO Max con suscripción y Prime Video y Claro Video en renta.

Pero también por HBO Max están las otras películas de Batman que, si bien no tienen a Keaton, también son ya clásicos del personaje como “Batman eternamente” (1995) con Val Kilmer, “Batman y Robin” (de 1995, y quizás la menos querida por el Batman de George Clooney), y la trilogía de Christopher Nolan, con el Batman de Christian Bale.