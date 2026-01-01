Los últimos días de vacaciones no pueden estar completos sin ver esa comedia romántica que nos hace creer que el amor y las afortunadas coincidencias todavía existen.

La buena química entre Colin Farrell y Margot Robbie es la fortaleza de “El gran viaje de tu vida”, cinta de HBO Max que parte de la primera casualidad entre ambos: tener al mismo amigo al que acompañan, cada quien por su lado, el día de su boda.

Pequeñas interacciones durante la celebración propician el encuentro entre Sarah, una mujer que en ocasiones ha optado por la infidelidad para romper la monotonía de su relación en turno, y David, un solitario que aún cree en el amor y siente que un halo de mala suerte lo acompaña. Ese cruce los lleva, casi sin darse cuenta, a compartir un viaje en auto.

La dirección es de Kogonada, que ya ha dirigido a Farrell en “After Yang” (2022) y quien logra hacer una propuesta moderna de realismo mágico a través de un viaje en el que un equipo peculiar de GPS juega un papel trascendente en el desarrollo de la trama, pues aporta el toque místico: los guía en su camino, y no precisamente a su destino, sino a su pasado, a volver a esos momentos significativos, dolorosos, de pérdida, de duelo, de angustia, mediante "puertas" que aparecen en el camino.

“El gran viaje de tu vida” es una comedia romántica para algunos. Para otros, es un drama psicológico, otros la toman como una road movie de fantasía.

Lo cierto es que en las tres o más clasificaciones en las que se pueda ubicar el filme, éste es una exploración sobre el conocimiento personal y la sanación.

¿Dónde ver?: HBO Max