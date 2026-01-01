Más Información

"Mamita" confirma a Gustavo Rodríguez como escritor de épicas domésticas

"Mamita" confirma a Gustavo Rodríguez como escritor de épicas domésticas

La Jalisciense: una de las cantinas más antiguas que sobrevive a la modernidad

La Jalisciense: una de las cantinas más antiguas que sobrevive a la modernidad

2025 devuelve a los grandes de la literatura y sacude el arte con récords y robos históricos: el caso del Louvre marcará época

2025 devuelve a los grandes de la literatura y sacude el arte con récords y robos históricos: el caso del Louvre marcará época

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

Los últimos días de vacaciones no pueden estar completos sin ver esa comedia romántica que nos hace creer que el amor y las afortunadas coincidencias todavía existen.

La buena química entre Colin Farrell y Margot Robbie es la fortaleza de “El gran viaje de tu vida”, cinta de HBO Max que parte de la primera casualidad entre ambos: tener al mismo amigo al que acompañan, cada quien por su lado, el día de su boda.

Pequeñas interacciones durante la celebración propician el encuentro entre Sarah, una mujer que en ocasiones ha optado por la infidelidad para romper la monotonía de su relación en turno, y David, un solitario que aún cree en el amor y siente que un halo de mala suerte lo acompaña. Ese cruce los lleva, casi sin darse cuenta, a compartir un viaje en auto.

La dirección es de Kogonada, que ya ha dirigido a Farrell en “After Yang” (2022) y quien logra hacer una propuesta moderna de realismo mágico a través de un viaje en el que un equipo peculiar de GPS juega un papel trascendente en el desarrollo de la trama, pues aporta el toque místico: los guía en su camino, y no precisamente a su destino, sino a su pasado, a volver a esos momentos significativos, dolorosos, de pérdida, de duelo, de angustia, mediante "puertas" que aparecen en el camino.

“El gran viaje de tu vida” es una comedia romántica para algunos. Para otros, es un drama psicológico, otros la toman como una road movie de fantasía.

Lo cierto es que en las tres o más clasificaciones en las que se pueda ubicar el filme, éste es una exploración sobre el conocimiento personal y la sanación.

¿Dónde ver?: HBO Max

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Hermana de Pepe Aguilar explota por burlas de Emiliano Aguilar al compararla con una momia: "Tu mamá y yo tenemos la misma edad". Foto: Emiliano Aguilar / IG

Hermana de Pepe Aguilar explota por burlas de Emiliano Aguilar al compararla con una momia: "Tu mamá y yo tenemos la misma edad"

Nodal canta tema dedicado a Belinda frente a Ángela Aguilar y desata polémica VIDEO. Foto: Tomada de Instagram @belindapop / EFE

Momento incómodo: Nodal canta canción dedicada a Belinda frente a Ángela Aguilar y se desata la polémica

Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara luce bustier de encaje y ‘enciende’ Instagram con la tendencia

Meghan Markle es la ‘celebridad más decepcionante’ de 2025, según el Toronto Star. Foto: AP

Meghan Markle es la ‘celebridad más decepcionante’ de 2025, según el Toronto Star

Tylor Chase vuelve a la indigencia tras rechazar tratamiento; lo captan consumiendo metanfetamina: Foto: Tiktok

Tylor Chase vuelve a la indigencia tras rechazar tratamiento; lo captan consumiendo metanfetamina

Santa Fe Klan hace invitación masiva para festejar el Año Nuevo: Hora y lugar exacta de la fiesta Foto: Santa Fe Klan / IG

Santa Fe Klan hace invitación masiva para festejar el Año Nuevo: Hora y lugar exacta de la fiesta

[Publicidad]