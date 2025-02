A pesar de que viven en un mundo donde, al alcance de un clic, pueden obtener casi cualquier respuesta; las nuevas generaciones siguen preguntándose: ¿el amor verdadero realmente existe?, y ahora una película mexicana podría darles las respuesta.

A partir de este 14 de febrero, en Max, podrá verse “Chica conoce a chico”, una cinta que aborda las relaciones actuales con todo y sus complicaciones, desafíos y miedos.

La historia inicia con Lucía (Camila Sodi), una joven que acaba de terminar su noviazgo con Jorge (Sebastián Zurita), un hombre que se ha instalado en la comodidad para evadir las responsabilidades propias de su edad. Tanto él como ella tratan de reinventarse como pueden, con quien y con lo que tienen a la mano.

Para Sodi, uno de los mensajes centrales de la cinta es evidencia el daño que puede hacerle a una persona, a una pareja o a cualquier relación la falta de comunicación: “Por eso su relación (de Lucía) no jaló y por ello vive en un conflicto entre lo que siente y lo que tiene que decir. Creo que eso tiene que ver con miedo al rechazo, con inseguridades, con cosas arraigadas en el inconsciente”, dice la actriz.

Mientras que para Zurita, su personaje retrata a la perfección el miedo al compromiso de las generaciones de hoy: “Al final no crece y no quiere hacerlo. No está interesado en enfrentar la realidad que le corresponde, él está bien teniendo relaciones, pero sin dar el paso que sigue. Tiene la facilidad de encontrar los lugares más cómodos en cada faceta de su vida y eso siempre se presta para sacarle mucho humor a cada situación”.



“Chica conoce a chico”, además de las actuaciones de Sodi y Zurita, tiene entre su reparto a Ianis Guerrero, Aurora Papile, Paulette Hernández, Alfonso Borbolla, Carlos Ferro, David Chocarro, Enoc Leño y Nora Velázquez, entre otros.



Dónde ver: Max