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Thor y Hulk ya no están del mismo lado. Aunque por años formaron parte del grupo de superhéroes más poderoso del universo; en esta nueva película "uno deberá atrapar al otro".

Chris Hemsworth y Mark Ruffalo (los actores que daban vida a estos dos héroes) se reencuentran en la pantalla, ahora como un ladrón y el detective que intenta atraparlo. Pero “Crime 101” va mucho más allá del nombre de sus protagonistas.

Hemsworth interpreta a Davis, un ladrón de joyas de alta gama que por años ha burlado a la policía. Y es que, el sujeto tiene estrictas reglas para evitar dejar rastro: opera solo, sus atracos jamás superan los 2 mdd y nunca usa armas.

Mientras, el detective Lubesnick (Ruffalo) comienza a detectar un patrón en los robos, lo que convierte la persecución en un juego de lógica más que de acción.

En medio aparece Sharon Colvin, interpretada por Halle Berry, una corredora de seguros que se cruza con Davis en un momento límite y termina involucrándose en una operación que pone en riesgo el propio código del ladrón.

Dirigida por Bart Layton, este thriller policial explora la desesperación, la justicia, la obsesión y la búsqueda a través del juego mental.

El elenco incluye además a Barry Keoghan, Jennifer Jason Leigh y Nick Nolte.

Dónde ver: Prime Video

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