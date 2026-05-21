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Venecia es el lugar que elige para su exilio Hércules Poirot, detective de profesión que luego de la Segunda Guerra Mundial se aparta de toda actividad profesional.
Gracias a la invitación de su amiga, la escritora Ariadne Oliver, Poirot se ve obligado a retomar su carrera, y es que aunque Olivier no le propone trabajo, sí lo invita a una sesión espiritista en la víspera de Halloween. Bajo esa circunstancia se desarrolla "Cacería en Venecia".
Este thriller de suspenso con toque sobrenatural dirigido por Kenneth Branagh recuerda a las historias que escribió Agatha Christie y es que está basado precisamente en una de ellas: "Halloween party".
Es en el palazzo embrujado de la cantante Rowena Drake donde se lleva a cabo la sesión, la cual es dirigida por una misteriosa médium. Y es en este ambiente en el que también tiene lugar el asesinato de uno de los invitados.
Con este cuadro, Poirot se ve casi obligado a dar con el asesino en un ambiente lleno, además de sombras, de secretos y de sospechosos. Nuestro detective tendrá que descubrir si el culpable es humano o un espíritu.
El elenco está formado por: Kenneth Branagh, Tina Fey, Michelle Yeoh y Kelly Reilly.
Dónde ver: Disney / Prime Video
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