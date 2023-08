Qué se dijeron dos leyendas musicales al encontrarse

Cuenta la leyenda que un día el exponente más importante del tango argetino, Carlos Gardel, y el jazzista más popular de Estados Unidos, Frank Sinatra, se conocieron en un camerino.

Sinatra era un joven aspirante a músico y Gardel le compartió entonces sus mejores consejos.

Inspirados en este relato, que nunca fue confirmado por sus protagonistas, los actores Oscar Lajad y Pablo Turturiello dan vida a los dos exponetes de la música popular en Cuando Frank conoció a Carlitos, para revivir la historia en una ficción que es un homenaje especial de Disney+.

“Había escuchado de esta posibilidad y me gusta creerla”, dice Lajad en entrevista, mientras que el joven Turturiello reconoce que la idea lo tomó por sorpresa, pero lo entusiasmó.

“Nosotros nos convencimos de que ese relato era verídico, creemos firmemente que sucedió”, señala el actor de 24 años de edad.

Con este show ambos intérpretes quieren abrir las puertas del interés de las nuevas generaciones hacia los grandes clásicos de la música con una historia de magia y aprendizaje en la que también participa la profesora de canto Antonella Misenti.

“Yo tengo un recuerdo de infancia de que cuando llegaba del colegio mi papá siempre ponía un disco de Frank Sinatra, me gustaba mucho ‘Fly me to the moon’”, recuerda Pablo.

Así como ellos se vieron influenciados por la música de estos dos exponentes, esperan que los niños que disfruten del especial comiencen a crear sus propios recuerdos, musicalizados con los temas de Gardel o Sinatra.

“Son tantos los tangos de Gardel que me han acompañado en algún momento de mi vida, que ojalá y esto pueda servir de inspiración para que otras personas, que quizá no los han escuchado, los busquen”, expresa Lajad.

El espectáculo que inicalmente estaba preparado para estrenarse como musical de teatro, se retrasó debido a la pandemia y ahora ve la luz a través de streaming, donde ya está disponible.

Algunos de los valores que quieren destacar con este programa son el amor por la música y la perseverancia en los sueños.

“Gardel siempre tenía una dedicación al publico o a un ser querido, me identifico con eso y con el amor al lugar donde uno nació o añorar la tierra y los años que quedaron atrás”, dice Oscar.

“Frank era atrevido y decidido, esos son valores importantes”, agrega Turturiello.