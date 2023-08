¿Qué música se escuchará en el Arre Fest?

La primera edición del Festival Arre está a la vuelta de la esquina y llegará acompañada de una oleada de conciertos los días 8 y 9 de septiembre. Este concepto surge como resultado del ascenso del género regional mexicano, que ha dominado las listas de éxitos en el último año. Por esta razón, dichos artistas son los que protagonizarán el evento.

Famosos como Peso Pluma, Natanael Cano, Marca MP, Marca Registrada, Fuerza Regida y Luis R. Conriquez, entre otros, son solo algunos de los nombres que se presentarán durante los dos días del primer festival de música regional. El concierto tiene como objetivo consolidarse a partir de este año y continuar en futuras ediciones.

Dentro del género regional mexicano, se encuentran una variedad de propuestas que fusionan distintos ritmos, voces e instrumentos, añadiendo una nueva dimensión a géneros ya establecidos como la banda y el corrido. Además de los ritmos familiares, las letras también distinguen cada propuesta.

Este género tiene una amplia aceptación tanto en Estados Unidos como en México, y ha sido difundido por diversos grupos a lo largo del tiempo, desde Chalino Sánchez hasta Fuerza Regida, quienes, a pesar de explorar otros géneros, siguen encontrando su influencia primordial en el corrido. Los ritmos e instrumentos característicos de este género sirven como base para otros estilos musicales que han emergido, incorporando también influencias del ámbito urbano. Una de las propuestas destacadas en el festival es la presentación de los Cadetes de Linares, quienes cuentan con una trayectoria musical de más de sesenta años.

Chalino Sánchez: Su mote lo dice todo El rey del corrido, este sinaloense escribió corridos donde se abordaban temas como tragedias, narcotráfico y amor, su discografía abarca 13 álbumes que se volvieron casi de culto después de su asesinato en 1992. "El gallo de Sinaloa me ha dejado mucho más que Jefe de Jefes", una vez por esa canción que me grabó Chalino me dieron más que por las seis canciones juntas de Los Tigres del Norte", comentó el compositor Teodoro Bello.Foto: Vía Youtube.