Mar de Regil se sale del concierto de Taylor Swift antes de que termine y la tunden en redes

Mar de Regil nuevamente da de qué hablar en redes sociales tras asistir al concierto de Taylor Swift que se llevó a cabo el día de ayer en el Foro Sol ante más de 58 mil personas que añoraban ver en México por primera vez a la cantante estadounidense, Mar asistió como una fan más, sin embargo, un video que compartió en sus redes sobre el evento generó una ola de comentarios en su contra.

El nombre de la hija de la actriz Bárbara de Regil se ha vuelto tendencia en las últimas semanas, primero porque se revelaron los altos precios de unas pinturas que vende que no son de su autoría, después por el cuestionado uso de un producto en su rutina de skincare.

Aunque a Mar, poco le ha importado ser el centro de la crítica, pues ha tomado la filosofía de su madre, quien también ha dado mucho de qué hablar por su comentarios en redes sobre una proteína que vende al público.

Mar de Regil abandona concierto de Taylor Swift

En su cuenta de Instagram, como cualquier swiftie más, Mar de Regil compartió su asistencia al primer concierto que la cantante Taylor Swift ofreció en México, acompañada de una amiga, en sus historias mostró el outfit que usó para el esperado momento y unos videos ya estando dentro del Foro Sol.

Sin embargo, subió un breve video que le está valiendo muchas críticas en Twitter, ya que Mar se salió del concierto antes de que éste terminara, algo impensable para un verdadero swiftie, sobre todo tomando en cuenta lo difícil que fue adquirir boleto; De Regil decidió sólo "ir un ratito" y salirse antes porque le dolía la cabeza y prefirió irse a descansar.

“Bueno gente, ya me voy del concierto de Taylor Swift, no lo terminé, no me quedé hasta el final, no sé si sea la colita de caballo,pero me duele la cabeza, entonces soy una señora y ya me quiero ir a descansar, ya vine un ratito y ya me retiro”, expresó.

Las críticas de los cibernautas no han parado hacia la hija de Bárbara de Regil: "No puedo creer a Mar De Regil , yéndose del Eras Tour de Taylor Swift 2 horas antes de que acabara, y mientras tanto millones de swifties sin boleto #MexicoTSTheErasTour". "Dejen ustedes si Mar de Regil es swiftie o no, si la invitó una marca, etc… ¿Qué es esa payasada de salirse a medio concierto por un dolor de cabeza? ¿Qué manera de desaprovechar la oportunidad que miles de morritas no pudieron tener?", se lee entre los comentarios.

No puedo creer a Mar De Regil , yéndose del Eras Tour de Taylor Swift 2 horas antes de que acabara, y mientras tanto millones de swifties sin boleto #MexicoTSTheErasTour :( pic.twitter.com/a2pPJnNUdW — val (@valiaep) August 25, 2023





Los memes al respecto no se hicieron esperar.

No bueno es que esa Mar de Regil neta le gusta ganarse el Bullying a pulso, se pelea con una rusa, pinta cuadros feos, se pone crema para manos en la cara y para variar desperdicia un lugar que otra Swiftie que si era capaz de quedarse al final del concierto de Taylor Swift pic.twitter.com/MCFMsEgi79 — abraham alejandro (@aalarcon1790) August 25, 2023









Mar de Regil saliéndose temprano del concierto de Taylor // La morra que no alcanzó boleto. pic.twitter.com/CuB77VFnMT — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) August 25, 2023

