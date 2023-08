Mar del Regil, criticada por sus pinturas, confiesa que tiene trastornos de aprendizaje

Ahora que Mar de Regil, la hija de Bárbara de Regil ha sido criticada por vender sus pinturas basadas en caricaturas en precios altos, parece que la joven no se siente intimidada pues en redes sociales ha seguido activa e incluso confesando secretos y dificultades personales, como que tiene trastornos de aprendizaje. "Yo tengo dislexia, la verdad, y déficit de atención, pero demasiado elevado, entonces yo tenía una campaña y decía que era de tal día al 31 (de julio) para subirla, pero yo leí algo completamente diferente y pensé que la tenía que mandar el 31 y el 31 acababa entonces básicamente valió madres porque no sé leer bien, confundí las palabras”, contó la aspirante a diseñadora de modas en un estado de su cuenta de Instagram, donde entre risas aseguró que “ser distraída es de las peores cosas en el mundo”.

Mar de Regil ha dado mucho de qué hablar tras vender sus dibujos a precios muy elevados. Fotos: Instagram.

A Federica Quijano no le da pena decir que en su infancia su familia no tenía dinero

Algo que caracteriza a la cantante Federica Quijano es ser muy abierta y sin pelos en la lengua por lo que no le da pena decir que durante su infancia su familia no tenía mucho dinero para darse lujos como ir al teatro, por ejemplo, por lo que ahora que ya está grande y es famosa se puede dar este tipo de lujos, ya sea como invitada o comprando su boleto y una historia que le gusta mucho es “Vaselina” que de niña vio en película. "Es una obra que marcó mi infancia, cuando estaba chavita no la pude ir a ver porque no nos alcanzaba, pero tengo emoción de verla ahorita", dijo la integrante de Kabah.

Federica Quijano. Foto: Archivo

Albertano, "El Príncipe del Barrio", reina en audiencia frente a Lo que Callamos las Mujeres

Albertano sigue conquistando con su barrio a los televidentes mexicanos ya que 2.9 millones de personas vieron este programa dominical, a diferencia de 1.6 millones de personas que disfrutaron “Lo que callamos las mujeres”; es decir una diferencia de 84%, de acuerdo con una empresa que mide las audiencias en TV. Ambos espectáculos se transmiten previo a los programas estelares de Televisa y Azteca, “La casa de los famosos México” y “MasterChef Celebrity”, respectivamente.

