“Titanic” y “Volver al futuro”, así como figuras del deporte como el francés Kylian Mbappé, tienen referencias en la nueva serie “Los Colorado”, protagonizada por El Chapulín Colorado.

Respecto a “Titanic”, por ejemplo, hay una secuencia en la que un lancha se hunde; sus tripulantes son unos músicos que se despiden con la frase “fue un honor haber tocado con ustedes”.

Y un viaje en el tiempo del profesor de El Chapulín trae a la mente el DeLorean DMC-12, de la historia protagonizada por Marty McFly.

Por cierto que el 90% de las voces de la serie son hechas por Gabriel y Rodolfo Riva Palacio, directores del nuevo concepto.

Alfredo Adame considera que todo lo malo que se dice de él desde hace varios años en medios de comunicación fue a raíz de su divorcio con Mary Paz Banquells en 2017 pues, aunque sabe que no es perfecto, siempre ha seguido el consejo que le dio su madre: “no hagas lo que sientas, hazlo lo correcto”

“Siempre he hecho lo correcto y era el novio de todas las señoras de México, de todas las hijas de las señoras de México, el amigo de todos y entonces empiezan con este rollo a raíz del divorcio; que si era misógino, agresivo, grosero, peleonero y todo ese rollo… Nadie se las compró, pero a la gente le encantó las mentadas de madres, los pleitos y todo porque les encanta el morbo, entonces la popularidad nunca cayó”, dice orgulloso.

Jorge R. Gutiérrez se fue por la libre con “El Guapo…”

A Jorge R. Gutiérrez se le salió de las manos, para bien, el piloto de “El Guapo vs The Narco Vampires”. En solo una semana, la animación ambientada en Tijuana ya suma medio millón de vistas en YouTube y dos millones en Instagram, y el éxito vino con un efecto colateral inesperado: “Me han escrito de todos lados, desde restaurantes, tables y bares, diciéndome ‘oye, pon mi negocio en tu serie’”, cuenta entre risas a EL UNIVERSAL.

Además, Gutiérrez decidió no esperar la bendición de ninguna plataforma y soltar el proyecto directo al público, inspirado por creadores como Vivienne Medrano y Dana Terrace, que primero explotaron en YouTube y luego llegaron a los grandes estudios. “Quise demostrar lo que puedo hacer sin apoyo”, dijo. Traducción: cuando el público te da permiso de seguir, los estudios llegan solos… y esta vez, ya están tocando la puerta.

