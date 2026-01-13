Más Información

Trilogías, grandes clásicos y elencos de primer nivel en el arranque de año de Iván López Reynoso

La mirada excéntrica de Sabina Berman

El Museo Dolores Olmedo volverá a exponer en febrero

“Blanca y Virginia”, un viaje interior a bordo de los vagones del Metro

El Museo Dolores Olmedo reanudará actividades en Xochimilco en febrero

El estilo súper sencillo de Marina de Tavira no gustó a los fans de Diego Luna, quienes celebraron verlo en la ceremonia de los Globos de Oro.

Y es que, la novia de “El charolastra” lució un atuendo negro, liso y sin el más mínimo accesorio, con maquillaje neutro y su peinado fue de lo más desenfadado, lo que desató las críticas a la pareja del mexicano.

“Una chaineadita de menos”, escribieron algunos usuarios de redes sociales.

Pero lo más curioso, es que más de una decena de seguidoras se ofrecieron a acompañar al actor en los próximas eventos, sólo pidieron se les avise con tiempo para pasar antes al salón de belleza y a la tintorería a recoger su modelito.

A Dalilah Polanco no le interesa hacer las paces con Mar Contreras

La exparticipante de “La casa de los famosos México” dio detalles sobre su relación con Mar Contreras, con quien se reencontrará en las grabaciones de la telenovela “Hermanos Coraje”.

En la historia ambas serán parte del elenco, sin embargo, debido a los conflictos vividos en el reality, Dalilah dijo que no ha hecho las paces con Mar y negó el menor interés de hacerlo.

“No, no hay relación entre nosotras”, reafirmó la hija de Cutberto Pérez, lo que deja ver que entre las dos las diferencias personales continuarán.

Dalilah Polanco y Mar Contreras tuvieron varios momentos intensos en "La casa de los famosos México".
Dalilah Polanco y Mar Contreras tuvieron varios momentos intensos en "La casa de los famosos México".


Vocalista de Metallica se refugia en México

A James Hetfield parece no quitarle el sueño la polémica, y menos cuando está de vacaciones en algún lugar de México, su refugio favorito. Hace apenas un mes el músico y cantante fue “cancelado” en redes debido a unas fotos en las que aparece cazando en Sonora, un episodio que dividió opiniones por días.

Ahora, el vocalista de Metallica reapareció en modo terrenal: fans aseguran haberlo visto paseando tranquilamente en un Home Depot en Los Cabos.

La imagen se viralizó de inmediato y el pasillo digital leyó el mensaje entre líneas: a Hetfield le gusta México… y no le importa demasiado lo que opinen de sus hobbies. La pregunta que queda flotando es: ¿Cuál será su siguiente parada mexicana antes de volver al escenario?

James Hetfield. Foto: Archivo
James Hetfield. Foto: Archivo

