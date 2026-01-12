Raquel Garza, la actriz que da vida al personaje de Tere, la secretaria rememoró cómo fue conocer a Juan Gabriel en el programa “La Oreja”. “Me enteré de que el señor Alexis Núñez, productor del programa, había avisado que él (Juan Gabriel) me quería conocer”.

Sin embargo, compartió que borró ese pasaje de su memoria. “Yo no lo recuerdo, lo tengo borrado, estaba tan nerviosa que tuve un ‘blackout’”. La actriz de 58 años aseguró además que haber entrevistado a Juan Gabriel fue uno de sus grandes logros, pero no solamente eso: “para mí fue un gran honor, uno de mis grandes logros, no nada más laborales, sino personales, fue el haberme sentado en las piernas de Juan Gabriel”.

Los atributos que a Chantal Andere le gustaría aumentar

Chantal Andere confiesa vivir una pelea constante con su peso, pues dice que le gustaría subir un par de kilos para dejar de ser tan “flacucha”, aunque claro, si de conceder deseos se tratara, le gustaría además que ese aumento se concentrara en la zona de los glúteos, algo que intenta con su alimentación que, según dice, no cuida como la gente creería.

“Como muy bien, la gente pensaría que como frutas y verduras, pero no señor, denme taquitos de cuero, buche, barbacoa, todo eso me fascina, soy súper garnachera, aunque no lo parece”, afirma la actriz que en breve subirá al escenario junto a Humberto Zurita y Stephanie Salas en la puesta “El Seductor”.

¿Habrá más “Amor de oficina”?

“Amor de oficina” se coló hasta el Top 5 de Netflix a sólo una semana de su estreno y, como suele pasar cuando algo funciona, ya empezó el run-run de pasillo: “la segunda temporada ya está amarrada”. El chisme corre fuerte entre fans y redes, donde muchos dan por hecho que el romance godín tendrá continuidad… aunque oficialmente ninguna voz oficial se ha escuchado confirmando lo anterior.

La realidad, al menos por ahora, es más terrenal. Manuel Calderón, uno de sus actores, cuenta a EL UNIVERSAL que aunque a todo el elenco le entusiasma la idea, no hay seguridad y varios integrantes del elenco ya están revisando agendas porque tienen otros compromisos encima. Traducción de pasillo: la intención está, el amor también… pero la oficina todavía no sabe cuándo volverá a abrir.

