El presidente francés Emmanuel Macron promete recuperar las joyas robadas del Louvre

La UNAM y yo

Armando González Torres viaja por la literatura utópica

"Es hora de examinar la situación de la libertad en nuestro tiempo”: Enrique Krauze, historiador

Robo de joyas y duro informe oficial obligan al Louvre a activar un plan de seguridad de emergencia

Diánoia: 70 años de difundir temas y asuntos filosóficos

Desde su primera edición en 2017, el pasó de ser una apuesta local a convertirse en uno de los festivales musicales más importantes de México. En pocos años, Puebla se transformó en un punto obligado dentro del circuito nacional gracias a la propuesta del evento: un espacio donde el rock, el pop, el ska y los nuevos sonidos conviven en un mismo lugar.

En 2018 y 2019, el festival duplicó su capacidad y número de escenarios, y tras la pausa por la pandemia, su regreso en 2022 marcó historia al vender todos los boletos un mes antes.

El Tecate Comuna 2025 llega este 22 de noviembre al Foro Cholula con boletos agotados semanas antes del evento. Las zonas VIP y Comfort Pass ya están completamente vendidas, y el acceso general está a punto de llenarse.

Este año, el festival reúne un cartel encabezado por , Panteón Rococó y Foster The People, tres propuestas que reflejan el equilibrio entre la nostalgia y la frescura musical que caracteriza al Comuna.

Entre las sorpresas de esta edición destaca la participación del ícono argentino Miguel Mateos, quien traerá de vuelta los himnos que marcaron los años 80 y 90. Con temas como “Cuando seas grande”, “Obsesión” o “Es tan fácil romper un corazón”, el líder de ZAS promete un recorrido por la historia del rock en español.

El cartel de Tecate Comuna

  • Zoé
  • Panteón Rococó
  • Foster The People
  • Molotov
  • Julieta Venegas
  • Siddhartha
  • Kevin Kaarl
  • Maldita Vecindad
  • Apocalyptica
  • Mägo de Oz
  • Los Bunkers
  • Khea
  • Elsa y Elmar
  • La Delio Valdez
  • Silvestre y La Naranja
  • Guitarricadelafuente
  • Meme del Real
  • Víctimas del Dr. Cerebro
  • Midnight Generation
  • Otros artistas adicionales

Ubicado en el corazón de Puebla, el Foro Cholula se ha consolidado como el hogar ideal del festival. Con su vista al volcán y su cercanía a la zona arqueológica, el recinto combina la magia cultural del estado con una infraestructura capaz de albergar a más de 40 mil personas por jornada.

Durante el fin de semana del evento, Puebla se llena de visitantes nacionales e internacionales.

