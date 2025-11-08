Más Información

“Ándale, acércate, si no, ¿a qué viniste?”, le dijo un muchacho en tono burlón a su acompañante, quien dudaba.

Frente a ambos estaba la mítica “Llorona”, con el rostro descarnado, cargando bebés, alguno apenas colgado de su regazo, y un vestido que en sus mejores años fue blanco.

Las calles de Pátzcuaro, el pueblo mágico michoacano en cuyo lago se dice que hay aparecidos, estaban alumbradas con fogatas que otros monstruos cargaban a paso lento.

Estaba un diablo, una calavera andante, lo que en vida fue un pirata y un bebé gigante con las venas traslúcidas en la cabeza pálida. Pero también un vampiro y hasta un fantasma clásico de caricatura, es decir, manta blanca y cuencas de ojos en negro.

Fue, esta noche, la Marcha de las Bestias a una temperatura de 12 grados centígrados, sobre calles empedradas, un atisbo de luna y cientos de personas siguiendo la procesión.

La Marcha de las Bestias es el sello de Feratum, Festival Internacional de Cine Fantástico que en esta ocasión celebró más de una década de realización y en la que niños y adultos se caracterizan como aquellos seres que a más de uno ha causado insomnio.

“La verdad es que sí me daba miedo”, aceptó el joven que al principio fue retado por su amigo para posar con la mujer que llora por sus hijos.

La marcha duró poco más de una hora, recorriendo el centro de Pátzcuaro y calles aledañas, sorprendiendo a turistas mexicanos y sobre todo extranjeros que desconocían lo que pasaría.

Más de una persona preguntó en inglés o mínimo español que estaba ocurriendo y, tan pronto se les explicaba, sacaban el teléfono celular para tomar fotos o video y sumarse a la algarabía riendo y aullando como hombre lobo.

La Marcha de las Bestias promete regresar en un año con más monstruos en su regimiento.

