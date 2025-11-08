La ruptura amorosa con la pareja que pensó tendría a lo largo de su vida inspiró a Javier Blake a escribir y grabar los temas de Cuenta a Dios tus planes, álbum con el que el vocalista de División Minúscula hace catarsis, en su faceta solista.

Blake reconoce sin rubores que este disco nació del desamor, pero también es una consecuencia de su búsqueda espiritual.

El título del álbum es referencia de un diálogo de la cinta Amores perros: “Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes”, frase que lo acompañó en su etapa más vulnerable, tras una separación amorosa que lo obligó a reconstruirse.

Durante casi una década, Javier compartió su vida con Carla Sariñana, vocalista de Ruido Rosa. En 2016 nació su hija, Sienna, quien en más de una ocasión apareció en sus transmisiones en vivo, pronunciando sus primeras palabras entre guitarras y canciones.

Pero, como en las letras que escribe, el destino cambió y en 2023 ya había rumores de separación.

“Venía de una separación después de 10 años con una persona con la que pensé pasar mi vida. A veces los cambios de planes te dejan varado a medio mar y te obligan a replantearte todo”, dice.

La ruptura fue el punto de partida de su segundo disco solista: un viaje emocional en el que el dolor se transforma en aprendizaje.

“Al principio quise hacer un disco luminoso, una fiesta para salir del pozo, pero conforme escribía, me di cuenta que era lo contrario: un disco de ruptura… no desde el despecho, sino desde el respeto por lo vivido”, explica el músico.

Más que un ejercicio religioso, el disco es una conversación con lo invisible: con el destino, con la música, con esa energía que lo ha acompañado durante más de dos décadas de carrera. Es así como el nacido en Matamoros halló en la fe, no en la religiosa sino en la que se sostiene en el arte, una forma de sanar.

“Me considero una persona espiritual, pero no religiosa. Crecí en una familia católica, estudié en escuelas religiosas e incluso llegué a pensar en entrar al seminario, pero con el tiempo me alejé de la religión institucional y encontré mi propia espiritualidad”, dice.

La expresión crece

Lejos de dividirse entre su proyecto solista y su banda, Blake asegura que ambos caminos lo complementan y conviven en él.

“División Minúscula sigue siendo mi casa. Es el lugar al que siempre regreso, pero mi proyecto solista me permite explorar otros sonidos, otros silencios”, abunda.

El cantante comparte además que ser padre también ha cambiado su manera de ver el mundo.

“La paternidad me enseñó que no todo se puede controlar, que hay que dejar que la vida fluya”.

Más allá del escenario, lo que mueve a Javier no es la fama, sino la posibilidad de acompañar a otros en sus propios procesos.

“Cuando publiqué los temas y vi la respuesta de la gente, noté que no estaba solo. Muchos se sentían igual, y eso fue sanador. Entre más íntimo puedas ser, más universal te vuelves. Entre más honesto eres, más gente conecta contigo”.

“Cuenta a Dios tus planes es el reflejo de un hombre que aprendió que la fe también puede escribirse con acordes”, añade el cantautor, quien cierra su gira musical este año con un concierto a realizarse hoy en el Auditorio BB.