Protagonistas de "The Idol" salen en defensa de la serie que trajo el escándalo a Cannes

Cannes.- El festival galo se ha caracterizado por no dudar en mostrar filmes polémicos, convirtiendo el escándalo en parte de su ADN. Gaspar Noé con "Irreversible" y su violencia sin precedentes provocó el desmayo de varios asistentes durante su estreno en 2002, y se calcula que más de doscientas personas abandonaron la sala durante la proyección. O cuando "Crash" enfureció a la prensa, en la edición de 1996 ,por considerar a la película de David Cronenberg una “desviación sexual” en muchas de sus críticas.

En ese entonces, Francis Ford Coppola era el Presidente del Jurado y aunque el resto de los jueces quería premiar a Cronenberg, Coppola estaba tan disgustado por el filme que se negó a darle la Palma de Oro. En respuesta, el resto de los jueces crearon el Premio Especial del Jurado que es el galardón que se puede crear sin la opinión del Presidente; así le dieron el espaldarazo a un director que estaba en el ojo del huracán.

Qué decir del "Anticristo" (2009) de Lars Von Trier a quién se le colgó el título del director más misógino del mundo con el tratamiento que da en la cinta al personaje interpretado por Charlotte Gainsburg que, paradójicamente, ganó el premio a Mejor Actriz por esa misma interpretación. Imposible olvidar que el mismo director, sólo un par de años después, estaba como favorito para ganar la Palma de Oro con su "Melancholia", pero todo cambió cuando en la rueda de prensa oficial del festival, al preguntarle por su ascendencia alemana dijo que entendía a Hitler, causando estupor en la sala. Horas más tarde Cannes lo declaró “persona non grata” y Von Trier tuvo que salir corriendo de Francia.

Estos son sólo algunos ejemplos de la historia que explican por qué "The Idol" ha llegado a cumplir la cuota de controversia que siempre se espera en el certamen. En este caso, la serie creada por Reza Fahim y Sam Levinson, y protagonizada por Lily-Rose Depp (la hija de Johnny Depp) y The Weeknd, en su debut como actor, fue la encargada de conmocionar al público con los cinco minutos de masturbación de Depp a cámara, la masculinidad tóxica del personaje de Weeknd y el contenido explícito que incluye en sus escenas.

Para defender al show tras las críticas recibidas después de su estreno, hoy estuvieron presentes sus protagonistas en la rueda de prensa oficial del festival.

En la trama, Lily-Rose interpreta a una cantante de pop llamada Jocelyn que está saliendo de un brote psicótico tras la muerte de su madre. Cuando conoce a Tedros (The Weeknd), el líder de un culto moderno y dueño de un club nocturno con quien comienza una relación tormentosa en torno a la que gira la serie; además, también habla de la crueldad de la fama y el mundo de la música y que no duda en hacer referencias directas a colapsos como los de Britney Spears; aunque el autor de "Euphoria" negó en la conferencia haberse inspirado en ella y llamó a Spears, “una de las estrellas más grandes de la historia del pop”.

El equipo no dudó en defender la visión artística de Levinson. Depp fue contundente al decir que Jocelyn es una, “artista nata", y que, “todas las elecciones que hace son intentos de expresarse emocionalmente”. Abel Tesfaye, nombre real del cantante, por su parte, dijo haberse inspirado en Drácula para interpretar a Tedros y también declaró que Levinson hizo un gran trabajo: “Quería hacer una fantasía oscura y retorcida sobre la industria de la música… tomar todo lo que sé al respecto y realzarlo”, agregó.





The Weeknd y Lily-Rose Depp protagonizan la serie que ha desatado la polémica en Cannes. Foto: AFP





Entre los detalles curiosos, Levinson contó que la idea final para perfilarlo ocurrió mientras miraban ropa juntos y se preguntaron, “qué pasaría con alguien que tuviera los sueños de The Weeknd, pero sin tener su talento”. Al cuestionar al cantante si se ha encontrado a alguien como Tedros en el mundo de la música, respondió, “Joder, no creo. Creo que debería sentirme afortunado por eso”.

Sam, por su parte, no pudo esquivar la pregunta de un periodista francés acerca de los rumores acerca del rodaje tóxico y los problemas que la filmación tuvo desde sus inicios y de cómo, incluso la revista Rolling Stone, describió al show como, “una pieza retorcida de porno y tortura”. El director salvó el momento diciendo, “sabemos que estamos haciendo un programa que es provocativo. No es algo que se nos escape. Cuando mi esposa me leyó el artículo, la miré y le dije: ‘Creo que estamos a punto de tener el espectáculo más grande del verano", agregó.

Los actores también quisieron aclarar que todos los rumores del mal ambiente y caos son totalmente infundados y afirmaron que el equipo se ama profundamente y está muy orgulloso del producto final. La serie está prevista para estrenarse en HBO el 4 de junio.









