Prohíben canción de Miley Cyrus en una primaria de Estados Unidos

En una escuela primaria del distrito de Waukesha, Wisconsin, la administración prohibió auno de sus profesores de nombre Tempel, de acuerdo con información de CNN, que sus alumnos de primero de primaria aprendieran la canción "Rainbowland", de Miley Cyrus, como parte de la celebración del Día de la madre.

El tema interpretado por Miley Cyrus había sido aprobado por Tempel y su co-profesor y los alumnos habían comenzado a aprender la canción junto con otras dos "Here comes the sun" de The Beatles, y "Its a Small World" de soundtrack de Disney.

Sin embargo la administración la prohibió por ser "controversial", pese a que los infantes y el mismo profesor Tempel estaban de acuerdo que era una canción que defiende la idea de ser y sentirse libres de ser como se quiere.





"¿No sería agradable vivir en el paraíso, donde somos libres de ser exactamente quienes somos?", cantan Cyrus y Parton en el tema. “Vivir en Rainbowland, donde tú y yo vamos de la mano. Oh, estaría mintiendo si dijera que esto está bien, todo el dolor y el odio que hay aquí”.

"Realmente se trata de si pudiéramos amarnos un poco mejor o ser un poco más amables, ser un poco más dulces, podríamos vivir en la tierra del arcoíris", dijo Parton quien interpreta la canción junto a Cyrus tras se publicada, pero la escuela primaria la consideró "controversial" y prohibió interpretarla a su alumnado.

Según la política del distrito escolar de Waukesha, un "asunto controvertido" es aquel que "puede ser objeto de un intenso debate público" o puede tener "impactos políticos, sociales o personales y/o la comunidad", entre otros criterios.

Además la profesora Tempel reveló también a CNN su preocupación por que este sea uno más de los esfuerzos del distrito por eliminar la expresión de la comunidad LGBTQ en las aulas, detalló que los funcionarios del distrito escolar han tratado de eliminar otras referencias a los arcoíris en las escuelas.

