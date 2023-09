Productora de bioserie de Andrés García asegura que Leonardo "está mal de la cabeza"

Yolanda Garza, amiga de Andrés García, fue captada en su arribo a la casa de Silvia Pinal, en la que se dio cita para celebrar los 93 años de la diva, por lo que los medios de comunicación le preguntaron acerca de cómo iba la bioserie del actor fallecido, pues ella será quien la produzca, así como también fue cuestionada acerca de la opinión que tenía sobre la relación entre Don Andrés y su hijo Leonardo, la que aseguró que siempre fue complicada y hasta expresó que Leo estaba "mal de la cabeza" por las declaraciones que ha hecho sobre Margarita Portillo, la viuda del actor.

La productora llegó a la celebración con un obsequio para "la Pinal", asegurando que se trataba sólo de un pequeño detalles, pues ¿qué es lo que podría regalarle a la actriz cuando lo tiene todo? Además, Yolanda abordó el tema de Andrés García, luego de que fuera una de sus amistades más presentes a lo largo de las ceremonias fúnebres que se llevaron a cabo cuando el actor perdió la vida, el pasado 4 de abril, sin embargo, sorprendió al revelar que el proyecto de su bioserie está en pausa.

Esto debido a que, como mencionó, no ha podido comunicarse con Margarita Portillo, pues la viuda de Don Andrés, está muy triste desde que su pareja partió, por lo que le está dando tiempo para que viva su duelo, sin embargo, destacó que es ella la única que cuenta con los derechos para llevar la historia de la vida de García a la televisión, pues hace unos meses, el actor Rodrigo Vidal dijo que él también tenía en sus planes hacer una bioserie, ya que contaba con varias entrevistas que el actor le había concedido para contar su historia.

"No puedo seguir adelante porque me faltan algunas cosas que tengo que cerrar con Margarita y no quiero molestarla porque ella está viviendo su duelo en este momento", contó.

Lee también: Adianez Hernández habla de la infidelidad a su esposo Rodrigo Cachero: "no supe controlar mis emociones, y sí, me enamoré"

También dijo:

"La serie, los derechos, están legalmente notariados, los tengo yo, tengo videos donde él (Andrés García) dice que la única que puede hacer la serie de él, es Yolanda Garza, y esa es tu servidora, osea ni siquiera Margarita ni nada, a Margarita le va a tocar el pago y todo, porque ella es la dueña de las reproducciones, del nombre de Andrés García", aclaró.

Además, Garza contestó las preguntas relacionadas a la relación que existió entre Andrés y Leonardo, asegurando que, no sólo en la última etapa de vida del actor, sino que siempre sostuvieron un trato áspero debido a que chocaban mucho y confesó que, la última vez que vio al hijo del actor, fue en celebración de cumpleaños de García, en la que Leo, supuestamente pasado de copas hizo un escándalo en la fiesta, generando la incomodidad de quienes estaban presentes.

"Es la conducta de Leonardo, siempre han tenido (distanciamiento), hay algo entre ellos por lo que siempre chocan", consideró.

Lee también: Gestos de Selena Gomez en los VMA la vuelven viral; pide que no la conviertan en un meme

Además, sugirió que Leonardo no sabía de lo que hablaba cuando aseguraba que Portillo había recurrido a la magia negra para retener a don Andrés, con el supuesto objetivo de que el actor llevara a cabo su voluntad, pues Garza aseguró que Margarita "no necesitaba embrujar a nadie", pues tenía un caracter muy fuerte con el que ha sido capaz de afrontar las cosas. Además indicó que la viuda del actor es una mujer religiosa, por lo que nunca llevaría a cabo una práctica semejante.

"Leo está mal de la cabeza, la verdad, eso no es verdad, te lo firmo donde quieras porque conozco a Margarita, yo siento que Margarita era la que estaba embrujada para aguantar todo lo que aguantó", determinó.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc