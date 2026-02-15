Ellas son todas unas princesas pero están muy lejos de ser perfectas: son rudas, obsesionadas con la limpieza o el trabajo, neuróticas y celosas; en fin, son mujeres que han aprendido que ser así está bien, por lo que quieren seguir dando ese mensaje de empoderamiento desde el teatro.

Ellas son las protagonistas de la obra 12 Princesas en pugna: Pocahontas (María Ayuso), Ceni (Leslie Martínez), Bella (Naty Moguel), Blanca Nieves (Tanía Valenzuela), Jamín (Lu Huacuja), Rapunzel (Dari Romo), Ariel (Paloma Jiménez), Esmeralda (Nastassia Villasana), Tiana (Mirsha Solorio), Mulán (Paola Contreras), Aurora (Naydelin Navarrete) y Daniela Romereo (Campanita), quienes están por cumplir 15 años en temporada.

“Es decirle a diferentes generaciones que es padrísimo ser mujer y todo lo que representa, como hacer tribu. Me gusta vivir esto entre nosotras jueves con jueves desde hace 15 años”, expresa Leslie Martínez.

Para Dari Romo, ha sido toda una experiencia dar voz a muchas mujeres juzgadas por su cuerpo, por la edad y por su forma de pensar, entre otras cosas, demostrando que la sororidad entre el género puede ser la mayor fuerza. Todo esto sin satanizar el hecho de que muchas mujeres aún sueñan con su príncipe azul.

“Esta obra demuestra dos opciones de ser princesas con diferentes metas y valores. Eso no quita el valor como mujer, pero sí enseña a ser fiel a lo que eres”, señala Paola Ontreras.

La puesta en escena nació como una muestra de cariño de un profesor de teatro de preparatoria (Quecho Muñoz) hacia 12 alumnas, inspirándose en el montaje de 12 Hombres en pugna, que en ese momento estaba en cartelera. Hoy, 12 mujeres en pugna cumplirá 15 primaveras el próximo 31 de marzo en el Teatro Xola.

“Para hacer comedia lo único que se necesita es abrazar tu estupidez, y yo lo hago con mucho amor, la obra es una gran estupidez, lo digo desde el lugar más hermoso. Ha sido un regalo muy gozoso para mí”, comenta Quecho Muñoz.

Quecho considera que parte de éxito de la puesta es que aborda temas como el empoderamiento de la mujer y la temática de las “princesas imperfectas”.

“Al meter en una misma historia a las princesas clásicas con otras más actuales se retrata esa evolución de la mentalidad y del cómo pasamos del ‘qué mi príncipe haga todo por mí’ a: ‘es mi trabajo, es mi sueño y si tú, hombre, te quieres sumar bienvenido’, explica el autor.

También cree que su éxito es gracias a que constantemente se le está actualizando con temáticas actuales.

“Me gusta que muchas de las princesas son súper comprometidas con el Día Internacional de la Mujer, con la lucha contra la violencia, las desapariciones, etcétera, cosas que a los hombres nos toca aprender, ser sensibles y cuestionarnos”.

12 Princesas en pugna tiene preparados diversos festejos, como la develación de una placa por sus 15 años y una fiesta.