“The Lost Boys” y “Schmigadoon!” obtuvieron 12 nominaciones cada uno a los Premios Tony, la cifra más alta, mientras que June Squibb se convirtió el martes en la actriz nominada al Tony de mayor edad en la historia, a los 96 años. Danny Burstein es ahora el actor masculino con más nominaciones al Tony en la historia.

“The Lost Boys”, una adaptación de un thriller adolescente de vampiros de 1987, y “Schmigadoon!”, una adaptación de una serie de Apple TV que se burla de los musicales de Broadway, fueron seguidos por una reposición de “Ragtime”, con 11 nominaciones, y por “Death of a Salesman”, la obra maestra de Arthur Miller sobre el Sueño Americano, protagonizada por Nathan Lane, que obtuvo nueve nominaciones.

Un total de 24 espectáculos obtuvieron al menos una nominación en las 26 categorías de los Tony, entre ellos “Cats: The Jellicle Ball”, que reimagina el clásico musical como una celebración de la cultura queer del ballroom, y una reposición de “Chess”, ambientada en la Guerra Fría.

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La categoría a Mejor musical nuevo se disputará entre “The Lost Boys”, “Schmigadoon!”, “Titanique” —una comedia musical basada en la película “Titanic” (1997)— y “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”, una comedia romántica ambientada en Nueva York.

Los nominados a Mejor obra nueva son “Giant”, encabezada por John Lithgow, que aborda acusaciones contra Roald Dahl; “Liberation”, ganadora del Premio Pulitzer de drama; “The Balusters”, una comedia mordaz sobre una comunidad vecinal; y “Little Bear Ridge Road”, centrada en un escritor que regresa a su pueblo natal.

“The Fear of 13”, basada en una historia real sobre el corredor de la muerte, no obtuvo nominaciones actorales, pese a contar con Adrien Brody y Tessa Thompson en su debut en Broadway. Lea Michele también quedó fuera por su trabajo en “Chess”.

June Squibb rompió el récord de actriz más longeva nominada al Tony, superando a Lois Smith, quien tenía 89 años cuando fue nominada en 2020 por “The Inheritance”. Su trayectoria en Broadway se remonta a “Gypsy” (1960) junto a Ethel Merman.

Por su parte, Danny Burstein alcanzó nueve nominaciones al Tony gracias a “Marjorie Prime”, superando a Jason Robards. Kelli O’Hara también llegó a su novena nominación por “Fallen Angels”, empatando con Rosemary Harris.

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Actores de la serie “The Bear”, como Ayo Edebiri, Jon Bernthal y Ebon Moss-Bachrach, quedaron fuera en sus debuts en Broadway con “Proof” y “Dog Day Afternoon”, esta última basada en la película de Sidney Lumet. En contraste, Daniel Radcliffe obtuvo una nominación por “Every Brilliant Thing”, un monólogo sobre la depresión.

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