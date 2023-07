Por este motivo, Anel Noreña podría demandar a Marysol, la hija que tuvo con José José

A pesar de que, hace tan sólo unos días, Marysol Sosa confirmó que, "gracias a Dios", ya había reanudado comunicación con su madre, Anel Noreña, luego de más de un año de mantenerse distanciadas, eso no evitaría que, de incumplir con la voluntad de su madre, Marysol pudiera ser demanda por esta, mismo motivo por el que no pudo hacer uso del nombre de su padre, José José, para publicitar el festival de música que le hace honor al "Príncipe de la canción" y que ella produce.

En septiembre de este año, se cumple el cuarto aniversario luctuoso de José José, una de las muertes más dolorosas dentro del mundo artístico, así como una de las más controversiales, debido a las diferencias que existieron entre los hijos que tuvo con Anel; José Joel y Marysol, y la hija que tuvo con Sara Salazar; Sarita. Y aunque, al día de hoy, los malentendidos familiares aún no se esclarecen, en esta ocasión, los problemas no tienen nada que ver con Sara Sosa, sino con Anel y Marysol que, pese a que siempre fueron muy unidas, su relación se fracturó desde el año pasado.

¿Por qué razón se distanciaron Marysol y Anel?

Fue en diciembre del año pasado cuando Anel confirmó a "Ventanenado" que, efectivamente, había sido Marysol quien había marcado la distancia con ella y también con su hermano José Joel. Esta decisión -ahondó- habría derivado de la diferencia de opiniones que tenían con respecto a la vacunación para prevenir el impacto del Covid-19, ya que la viuda de José José y su primogénito se negaron a inmunizarse en contra del virus, mientras que para Marysol era muy importante contar con todas las dosis posibles del biológico, ya que ella padeció un tipo de cáncer cuando todavía era menor de edad, lo que la incluía dentro de los grupos más susceptibles y con mayor riesgo de padecer un cuadro grave por la enfermedad, por lo que se sintió herida al ver que su familia no concientizaba.

Más adelante, Marysol declaró que, en realidad, ella no estaba lejos de su familia pues, a la que verdaderamente consideraba con su familia, era a su esposo, el productor Xavier Orozco, y sus dos hijos; Elena y José, comentario que hirió a Anel -según contó Noreña- pues destacó que, pese a que su hija no le hablaba, ella le enviaba, como mínimo, un mensaje al mes para hacerse presente, aunque en ninguno obtuviera respuesta.

A un año de distancia, la relación entre madre e hija mejora

Y aunque Marysol no mostraba posibilidades de que existiera una pronta reconciliación, la semana pasada sorprendió con una serie de declaraciones en las que, si bien, reconoció que las cosas entre ella y su madre no son como fueron antes, sí confió que han estado en comunicación constante, lo que era un paso más a tener un vínculo de armonía como el que perdieron luego de una serie de diferencias en las que también disintió con su hermano José Joel y con quien no ha tenido ningún tipo de acercamiento, hasta ahora.

"Yo he estado en comunicación con mi mamá, gracias a Dios, todo bien", destacó y detalló: "Cada quien estamos haciendo lo que queremos, pero ahí vamos, no les puedo decir que sí, pero tampoco les puedo decir que no", dijo en referencia a hacer las pases con su hermano.

Sin embargo, Anel Noreña podría demandarla

Desde el 2022, Anel ya había indicado que si Marysol usaba el nombre de su padre en búsqueda de un beneficio económico, sin que ella estuviera de acuerdo con el proyecto que lo hiciera, actuaría legalmente en contra de ella, pues como heredera universal y albacea, contaba con el poder de elegir qué proyectos y a qué personas les permitiría lucrar con la memoria del "Príncipe de la canción".

”Si Marysol usa a José a José como un producto, lo tiene que pagar (...) si ella insiste en hacer cosas de José José, primero lo tengo que aprobar yo (...) y como no me voltean a ver y hacen lo que quieran, pues entonces hay una forma y se va a tener que hacerlo, porque dueña soy yo del producto José José", dijo en esa época.

Por lo que, ahora, no sorprenden las declaraciones de Marysol al señalar que no pudo incluir el nombre de su padre en "Amar, querer, rockear", el festival de música que produce y en el que también participa, pues destacó que no pudo conseguir la autorización de su madre y, para evitar cualquier demanda, prefirió que las y los fans del cantante echaran a andar la imaginación y asocien que se trata un tributo a su padre, en el que participarán distintas bandas de rock que, hace más de dos décadas, lanzaron un álbum con covers de José José.

"Se respeta, cada quien tiene sus formas, a mí se me dijo al respecto y yo dije: ´-Bueno, pues no me parece, personalmente, pero ok´", indicó Marysol y aclaró que, en efecto, en caso de que su madre aceptara la producción en la que trabaja, tendría que ser beneficiada con un tanto por ciento.

Finalmente, descartó haber sido demandada por su madre, pues aclaró que no ha recibido ninguna notificación al respecto, ni tendría por qué recibirla, ya que sí respeto las condiciones de su madre y no usó, en ningún momento, el nombre de José José.



