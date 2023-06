Poncho de Nigris despotrica contra Adal Ramones: "conmigo fuiste una mierda"

Poncho de Nigris continúa haciendo polémica dentro de “La casa de los famosos México” ya que ahora despotricó contra Adal Ramones, conductor que lo trató mal hace 20 años, según el influencer regiomontano.

“Conmigo fuiste una mierda Adal y ahí está el video véanlo, cómo se expresó de mí sin conocerme y cuando fui a su programa ‘Otro rollo’ que salí de ‘Big Brother’ nos hizo ver como pendejos a todos los Big brothers y no nos dejaba hablar”, señaló Poncho.

Fue en el jardín, mientras realizaban el reto para elegir al líder de la semana cuando el tercer eliminado de “MasterChef Celebrity” habló mal del comunicador, quien en fecha reciente estuvo en pantalla con el programa “Mi famoso y yo”.

Relató que cuando llegó a Televisa, dijo que perdió credibilidad en ese momento porque Ramones supuestamente dijo irónicamente que Poncho era la gran adquisición.

“Dijo: ‘estamos jodidos Televisa y me acababan de contratar, en lugar de ‘qué bueno, es regio como yo. A él no lo quieren en Monterrey porque él se vino a México (Ciudad de México) y ya se creía acá, la artisteada y la chingada, nadie lo quiere, fue una mierda y ya, me desahogué, es todo lo que quería decir”.

Sergio Mayer respondió que lo ideal es que Adal le hubiera dado la bienvenida correctamente, en lugar de tratarlo así, mientras que Raquel Bigorra comentó que su trato con el exconductor de “La Academia” es todo lo contrario y se lleva muy bien.

“Cuando tuve un problema que pocos levantaron el teléfono, él fue el primero, él y su esposa, se portaron a la altura, tengo otra experiencia totalmente diferente con él, la verdad, como amigo ha sido muy entrañable”, expresó Bigorra.