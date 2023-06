A Poncho de Nigris parece que le está lloviendo sobre mojado ya que no le ha ido nada bien durante el inicio del reality “La casa de los famosos” porque para empezar, fue el primer nominado en el capítulo de estreno por decisión del público, además perdió la oportunidad de ser líder de la semana.

Ahora, la polémica está en que los televidentes opinan que tuvo una actitud transfóbica, luego de que no quisiera dormirse con su compañera, la influencer transgénero Wendy Guevara.

El primer comentario donde mostró una actitud negativa fue cuando “La perdida” dijo que a ella no le gusta Poncho a lo que el inmediatamente respondió “a mí menos, a mí menos, tiene la cara más grande que yo”, pero ella lo tomó con humor y le respondió “y otras cosas también”.

De Nigris se puso en aprietos cuando tuvieron que tomar una decisión: dormir juntos en una cama matrimonial o no poder asistir a la primera fiesta temática del programa.

Rápidamente el eliminado de “MasterChef Celebrity” mostró su descontento por la posibilidad de compartir cama con su colega.

“¿Me puedo dormir en el piso? Es que me va a dar un arrimón, los dos tenemos erección”, dijo Poncho, mientras ella dijo “para que veas lo que es bueno”; al final ambos decidieron quedarse sin fiesta, pero dormir separados.

Wendy Guevara y Poncho de Nigris no dormirán juntos en "La casa de los famosos".

Critican a Poncho por sus comentarios transfóbicos

Dentro de la residencia De Nigris siguió emitiendo comentarios fuera de lugar respecto a este tema, mientras estaban con el reto para elegir al líder de la casa.

“No me gusta la riata, no podía estar con alguien que tiene riata, no podría convivir con alguien que tiene las manos más grandes que yo o que tiene pene, soy heterosexual, está más que claro, que me roce la riata claro que no me gusta”.

Sergio Mayer salió en defensa de Wendy y le dijo: “lo que estás diciendo es homofobia”. Pero fueron tantos los comentarios transfóbicos de Poncho que Wendy expresó lo siguiente:

“¿Por qué dicen como si yo tuviera las ganas intensas de ponerle la riata o agarrar a los vatos?”, mencionó molesta, después con ironía le señaló en la cocina “te dejé dos rebanadas de jamón porque sentí bien feo verte así con hambre”.

Ante esta situación le llovieron a Poncho comentarios del público expresando su molestia y hasta tachándolo de transfóbico por no querer dormirse con Wendy.

“Fuera Poncho, yo no sé si hay que votar para que salga pero hay que sacarlo, que sea el primer eliminado”, “el comentario más grotesco: ‘me va a dar un arrimón, eres tan grosero”, “fuera Poncho por esa actitud con Wendy”, fueron algunas opiniones de los cibernautas.

“Sí sentí que Wendy eligió eso porque se notó que a Poncho le molestaba y sus comentarios de más, pero que nada te borre la sonrisa Wen, esto recién empieza”, dijo la cantante Tefi Valenzuela.

“Espero que la producción haga algo al respecto, no permitamos faltas de respeto”, “sí, trató de humillar a Wendy, pero ella le contestó muy bien”, “Poncho te echaste a la comunidad gay, ya valiste”, “y también a la que no es gay, pero no soporta las faltas de respeto”.

Mi Wendy no pudo haber dicho muchas cosas pero decidió decir la pura PINCHE PERRA VERDAD.



Vatos aferrados queriendo hablar de pitos cuando NADIE EXCEPTO ELLOS ESTÁN HABLANDO DE PITOS. Hartaaan. pic.twitter.com/4hLxghBeUE — Meredith G 🛋️✨ (@MerGarza) June 6, 2023

“Hay que dejar de seguirlo, que vea el verdadero apoyo a Wendy”, “Hay muchísimas mujeres que seguimos y amamos a Wenchis, que ni le digan nada o va arder troya”, “es machista, clasista y misógino, qué oso ser el primer nominado y por el público”, “su malísima actitud y caras de fuchi lo delatan”.

“Cómo Wendy no iba a preferir quedarse sin fiesta después de los comentarios de Poncho, como si Wendy no supiera respetar, no por ser trans significa que faltará al respeto o que busque o quiera algo con él”, “me temía que salieran con su transfobia”.