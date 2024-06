Abuchean a Quico tras emitir su voto y así reaccionó el actor

Carlos Villagrán, mejor conocido por su papel como Quico en la serie "El chavo del 8", se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de que se filtrara un video en el que es abucheado por una multitud a su salida de una casilla electoral.

Este pasado 2 de junio, los mexicanos acudieron a las urnas para elegir al próximo gobierno. Entre los famosos que ejercieron su derecho al voto, estuvo el legendario actor; sin embargo, su participación generó gran controversia, ya que fue acusado de saltarse las interminables filas y votar antes que todos.

“#Quico se coló a las votaciones y su cinismo al salir fue inminente”, dice la descripción del clip en el que se puede ver a Villagrán saliendo de las casillas, mientras es recibido con reclamos.

Lee también Carlos Villagrán "Kiko" en la mira por autógrafos a casi 3 mil pesos: "¡No le pierdes tesoro!"

"Tantita madre", "se metieron" y "cínico" fueron algunos de las frases que los votantes le hicieron, pero éste no se quedó de brazos cruzados y respondió a los insultos con una señal que significa una "mentada de madre".

Cabe destacar que lo que realmente molestó a los ciudadanos no fue que Villagrán pasará de inmediato a la casilla, ya que recordemos que como adulto de la tercer edad tiene ese derecho; sino que, junto con él pasaron sus cinco acompañantes, todos ellos por debajo de los 65 años.

En plataformas como TikTok, el material generó todo tipo de reacciones por parte de los usuarios, pues hubo quienes se burlaron de la reacción de Quico, mientras que otros reprobaron el hecho de que abusara de su condición.









Esta no es la única polémica en la que se ha visto envuelto en los últimos días, hace unas semanas fue duramente criticado luego de que se diera a conocer la fuerte cantidad que cobrara por saludar a sus fans.

"Es que se le chispoteó", "Debió pasar él y no toda su familia", "el señor sí podía entrar, su familia tenía que formarse", "les cobra 50 mil pesos por la mentada de madre", "a los de la tercera edad se les da prioridad, pero no a la familia", "acúsalos con tu mamá, Quico", "eso fue un: "no me simpatizas" versión 2024", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lee también Problemas de salud alejan a Kiko de la prensa mexicana