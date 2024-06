Las amazonas de Yaxunah, equipo de softbol indígena que desafió al machismo, llegan a Hollywood

Cuando, a los 47 años, Enedina Canul decidió jugar a la pelota nada la detuvo, ni su marido ni las convenciones sociales de su pequeña comunidad indígena y mucho menos la falta de recursos.

De una rama de un árbol talló su propio bate y tomó una pelota de béisbol de su esposo. Ya en el improvisado campo de juego, se dio cuenta de que no podía correr con sandalias, así que se las quitó y comenzó a correr descalza.

Su determinación inspiró a otras mujeres de Yaxunah, un pequeño pueblo indígena de la selva de Yucatán, quienes formaron un equipo que llamaron Las Amazonas de Yaxunah.

La lucha del singular equipo de sóftbol femenino, cuyas integrantes son conocidas por jugar descalzas y vistiendo trajes tradiciones, es el centro del documental "Las Amazonas de Yaxunah", que se estrena este domingo en el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles, en Estados Unidos.

El documental cuenta con la narración de la actriz mexicana Yalitza Aparicio, nominada al Oscar por su papel en "Roma", y estará disponible en ESPN en inglés y español en septiembre.

"Mi esposo nos decía: 'no está bien que salgan las mujeres a jugar ¿qué van a estar diciendo?'", contó Enedina a AFP horas antes de pisar la alfombra roja del estreno del documental. "Pero le dije: 'a mí eso no me importa. (esto es) lo que me gusta desde niña, ya tengo la oportunidad de volver a jugarlo y lo voy a hacer'", agregó.

El béisbol era la pasión de Enedina en su niñez, pero por las ideas sociales dejó de jugar. "La mujer es de la casa", esa frase marcaba la tradición en su comunidad, cuenta la madre de cuatro.

La idea de volver al campo llegó cuando, en 2017, un programa gubernamental sugirió bailar en clases de zumba para combatir la obesidad en la pequeña comunidad.

Elegir el softbol fue una propuesta tan controversial que le costó el matrimonio a algunas Amazonas. Pero Enedina no dio su brazo a torcer.

La fama de las Amazonas atravesó la selva gracias a un video que se difundió en redes sociales y se volvió viral. Fue cuestión de tiempo para que las cámaras llegaran a Yaxunah a retratar a este grupo de mujeres que jugaban a la pelota en huipil.

La historia captó la atención de un productor que trabajaba con ESPN, quien contactó al director de documentales, Alfonso Algara, para trabajar en el proyecto.

Lo que cautivó a Algara, de 38 años, fue que "cada una de ellas estaba en su propia lucha".

"Hablando de hace cuatro años y ahorita hay una gran diferencia, porque hasta el machismo ya lo estamos como que deshaciendo poco a poco", dice Sitlali Poot, capitana y nuera de Enedina.

Enedina recuerda que en una ocasión su marido, que falleció hace un año y medio, le dijo: "Me siento orgulloso de ustedes".

Con el reconocimiento vinieron los viajes para competir en otras ciudades, incluso en Estados Unidos.

"¡Vamos a jugar chingón!", alentó Sitlali a sus colegas antes de entrar en la cancha de la secundaria Walnut, en California, donde, este viernes, disputaron un amistoso con el equipo escolar. "No importa que perdamos", agregó mirando a las Amazonas formadas en círculo. "Lo importante es que mostremos lo que sabemos hacer. Para eso estamos aquí".

