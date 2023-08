Policía agrede a fanático de Poncho de Nigris a las afueras de "La casa de los famosos": "Pásale a la patrulla"

En el competitivo mundo del reality “La casa de los famosos”, donde todo puede pasar dentro de sus paredes, las sorpresas también pueden surgir afuera. Recientemente un video impactante ha estado circulando en las redes sociales, mostrando un desafortunado encuentro entre la policía y un fanático, después de que este último acudiera a las instalaciones del show para gritar palabras de aliento al participante Poncho de Nigris, lo que aparentemente molestó al "oficial".

Recordemos que en los últimos días, la atmósfera dentro del programa ha sido intensa, con roces entre miembros del Team Infierno, como Sergio Mayer y el conductor. Estas discusiones han generado diversas reacciones entre los apasionados seguidores, quienes muestran su cariño por sus competidores favoritos.

Sergio Mayer y Poncho de Nigris discuten fuerte en "La casa de los famosos México".

¿Qué pasó entre el fanático y la policía?

Resulta que el momento fue difundido a través de la plataforma TikTok. En el clip, que ya fue borrado, se escucha a un hombre gritarle a De Nigris que no le hiciera caso a Mayer: "¡No le hagas caso a Mayer, Poncho! ¡Estamos contigo!", haciendo referencia a la polémica entre los concursantes.

Sin embargo, el supuesto policía, que vestía un uniforme blanco y gafas negras, se acercó al fanático de forma agresiva y le ordenó, con tono fuerte, que dejara de gritar a la celebridad. Además, lo sujetó por el cuello y lo sometió en el lugar.

"Deja de gritar, deja de gritar", dijo el oficial, a lo que el fan respondió: "No me agarren así gü..."

Posteriormente, el miembro del cuerpo de seguridad agregó: ¿Cómo chingd... madr... no te voy a agarrar pendej...?"

Captura.

Cabe mencionar que durante esos instantes, el seguidor no dejó de grabar.

En otro instante captado en el video, se observa a un individuo intentando mediar en la situación, solicitando al supuesto "policía" que liberara al hombre y se tranquilizara; pero el uniformado continuó sosteniéndolo firmemente por el cuello e incluso lo arrojaría al suelo. "¿Quieres dar más apoyo? ¿Eh?", expresó el oficial.

captura.

En medio de la tensa confrontación, el policía lanzó expresiones ofensivas hacia el hombre, diciéndole: "¿Cómo no te voy a agarr...r, pend...? No estoy aquí simplemente de adorno, cabr...(...). ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te estoy hablando, eh. No soy tu pen...", añadió en tono desafiante.

Minutos después, el policía alzó al hombre del suelo y lo condujo hacia un vehículo policial: "Pásale a la patrulla, pásale a la patrulla".

Durante el enfrentamiento, otros oficiales también intervinieron y detuvieron al individuo que intentó separarlos, mientras que dos mujeres y una niña fueron testigos de la escena. Al percatarse de lo ocurrido, la menor comenzó a gritar asustada.

Una de las mujeres advirtió: "¡Hay una niña aquí, hay una niña!".

Captura.

Aunque hasta el momento se desconocen los motivos reales del altercado, se sabe que las manifestaciones entusiastas de los fans afuera del reality no han estado exentas de controversia. Algunos vecinos de calles cercanas al set han recurrido a las redes sociales para expresar su incomodidad ante el ruido constante que se genera las 24 horas del día. La personas han señalado que durante las noches, los fanáticos reproducen música a un volumen elevado y usan megáfonos.

