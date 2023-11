¡Pobre diablo! Don Omar confiesa que perdió dinero por invertir en viviendas

Más de dos millones de dólares entregó Don Omar a un supuesto empresario de New Jersey, la Ciudad en Estados Unidos donde vive, para invertir en viviendas que serían remodeladas y puestas en venta o renta, con la promesa de que en tres meses aproximadamente iban a recibir un 30 por ciento de ganancias por intereses.

La noticia la dio a conocer el propio William Omar Landrón Rivera, como es su nombre real, a través de una publicación en Instagram del programa "El gordo y la flaca", donde se contaron todos los detalles de la estafa.

"Muchas personas le dieron su dinero y muchas están reclamando ahora que no han visto ni intereses, ni dinero y uno de ellos es Don Omar, que entregó dos millones de dólares para invertir un negocio que se fue de las manos y ahora está interponiendo una demanda", dijo la conductora.

El nombre del supuesto empresario es César Humberto Piña, quien fue recomendado por el DJ Envy a los escuchas de su programa de radio, The Breakfast club”, del que Don Omar es radio escucha. Según la demandada presentada el cantante dijo que había escuchado en el programa de este locutor que él era su socio y así fue que decidió invertir en su empresa para la compra de inmuebles en Chicago, Nueva York y Miami.

Carlos Frigerio, el abogado civil del también productor, detalló que Piña había prometido comprar 80 unidades, remodelarlas y buscarles inquilinos, pero a más de un año del acuerdo, no ha rendido cuentas al respecto, por lo que ahora ya enfrenta una demanda legal por incumplimiento de contrato, fraude y enriquecimiento ilícito que Don Omar interpuso en la corte de Miami; además de que el acusado ya ha enfrentado un caso por fraude electrónico y actualmente se encuentra en libertad bajo una fianza de un millón de dólares.

“Hasta hoy día (Piña) no ha mostrado un documento que compruebe que él es dueño de ninguna propiedad”, dijo el abogado.

Al respecto, el intérprete de "Pobre diabla" dijo, que con sus recursos va a luchar hasta hacer justicia y meter a la cárcel al implicado en favor de las personas a las que ha estafado.

"Esta es la vergüenza más grande que podemos tener familias dominico-puertorriqueñas. Se llama César Piña y hoy ha manchado nuestro legado como empresarios en el mundo de las bienes raíces. Tengo millones de dólares invertidos en esta industria y nunca había conocido a alguien que pudiera destruir clientes incapacitados de la tercera edad, clientes que trabajaron lo que nunca este gusano y su familia pensaron hacer, hoy no tienen nada y por ellos me pongo en la línea de fuego. Hasta que no te meta preso por todas las familias que engañaste no viviré en paz", escribió Don Omar.

Según el portal Celebrity Net Worth la fortuna del reggaetonero asciende a 30 millones de dólares y otros famosos como Snoop dog y Nicky Jam han declarado que hicieron negocios con este empresario.

"Sin reembolso no hay paz y a mi me sobran para defender a los que tú le robaste", afirmó Don Omar.

