Celos en la familia Montaner: Mau, hermano de Evaluna, confiesa que le tuvo envidia al éxito de Camilo

Dentro de la familia Montaner, una de las más famosas en el mundo del espectáculo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, además de las diferencias que en cualquier familia pueden existir, entre Mauricio Montaner y Camilo pasó algo que el propio hermano de Evaluna reconoce que no estuvo nada bien: sintió envidia del éxito profesional de su cuñado.

Mau Montaner, hermano de Evaluna y cuñado del colombiano Camilo, admitió lo mal que canalizó en algún momento el buen momento artístico por el que pasó el esposo de su hermana, uno de los más reconocidos en la escena del pop mundial y que hace unos días ganó el Grammy Latino al Mejor video musical versión larga con "Camilo: El primer tour de mi vida".

Camilo llegó a la entrega de los Latin Grammy como uno de los favoritos con siete nominaciones al igual que Shakira y Karol G, llegó como todo un referente internacional de la música latina, y él mismo admitió en entrevista con EFE que pasa por un buen momento profesional: "Es el momento de más creatividad de mi vida".

Mau Montaner reconoció sentir celos de Camilo

En una charla que compartieron en redes sociales, Mau Montaner, quien hace duetos musicales con su hermano Ricky, se sinceró con la audiencia y relató una situación familiar de envidia y celos que sintió con su cuñado Camilo, con quien ya habló sobre esto con anterioridad.

“Fue en el momento en el que a ti te empieza a ir espectacular, que yo sentía unos celos inmensos por lo que te estaba sucediendo a ti, porque yo veía que tú crecías, y crecías y crecías y crecías, y que yo, este pana tuyo, que un poco hizo esto contigo, se quedaba atrás”, reveló.

Instagram Ricardo Montaner.

Mau Montaner admitió que todo se trató de ego, pues en lugar de que se alegrara de que le estuviera yendo bien, pensaba en absurdas ideas con la que intentaba "justificar" que Camilo fuera el malo del cuento.

“Sentía que tú ya no ibas a tener un interés en seguir relacionándose conmigo porque ya tú habías pasado a otro nivel, sino que aparte, por estar tan cerquita y tenerte en mi familia, me hizo a mi leña, me empecé a mentir también incluso, a decirme que tú habías sido malagradecido conmigo porque, yo buscaba justificar que tú eras el malo de la película de esto que yo estaba sintiendo, cuando en realidad me tuve que haber estado alegrando de lo que estabas viviendo tú, porque encima tú estabas enfocado en impactar en la vida de la gente, entonces pienso que pude haber sido un tropiezo enorme en tu vida y pude haber sido un tropiezo enorme en eso que tú estabas construyendo por estar pensando en mí y en ese ego mío".

La charla con esta confesión familiar la compartió el hijo de Ricardo Montaner como parte de The Why Project, y acompañó el video con este mensaje:

"Jamás pensé que yo iba a poder hablar de esto en voz alta. Es que si lo pienso, creo que nunca he visto a alguien admitiendo esto en público. Obvio ya esa conversación la habíamos tenido en privado Camilo y yo pero fue muy liberador decirlo sabiendo que alguien se podía sentir identificado con ese sentimiento y admitirlo…¿O soy el único que lo ha sentido?", cuestionó.

