¿Se muestra dura en televisión y fuera de cámara, pero en redes sociales intenta suavizar su imagen? Así lo percibe el actor Plutarco Haza, participante de MasterChef Celebrity, quien asegura que la jueza Zahie Téllez busca cambiar la percepción del público mostrándose diferente fuera del programa.

En una transmisión en vivo en Instagram, Plutarco aclaró que no mantiene amistad con la experta en cocina, luego de que Téllez publicara un video en TikTok asegurando que se conocen desde la infancia, ya que su mejor amiga es hermana del actor.

En el clip, Zahie bromea sobre los regaños que le dio durante la competencia, lo que generó confusión entre los seguidores, quienes acusaron a Plutarco de "hipócrita" por expresar su incomodidad por el trato recibido y, debido a su “cercanía”, de ser incluso el favorito de la chef.

Plutarco responde a Zahie

Durante una reciente transmisión con Bobby Larios y Andrea Noli, Plutarco comentó que fuera del programa Zahie mantiene su carácter firme.

“Pero sacaba su teléfono y se volvía linda y empezaba a entrevistarnos. Yo no entendía por qué. Ahora entiendo", explicó.

Según él, Zahie sube videos semanalmente para mostrar que es querida y simpática en el programa, aunque Plutarco asegura que los clips no reflejan la realidad.

"A mí eso no me gusta porque nada de eso es verdad. Ustedes vieron los regaños que me dio y fueron reales”, asegura.

Además, relató que vivió un momento incómodo con la chef durante la hora de la comida, cuando Zahie le gritó que no tenía por qué estar hablando con otros participantes. Plutarco confesó que en general situación no le ha caído nada bien, y los comentarios de la experta sí lo hacían sentir mal.

Asimismo, cuestionó que Zahie trate de cambiar la narrativa:“¿Por qué le quieres quitar la magia al programa? ¿Por qué te quieres desdecir para salvar tu pellejo diciendo ‘ay, somos amigos, nos conocemos desde niños’? La única vez que yo recibí hate fue cuando me dijeron que yo era un farsante, que la chef era mi amiga, y que seguro yo era su favorito y estábamos dando show, cosa a la que nunca me prestaría”, aclaró.

Plutarco señaló que cada vez que niega una cercanía con Zahie, ella responde subiendo videos.

“Eso no me gusta; si decidió llevar el juego así, que lo sostenga”.

Plutarco reconoció que sí conoce a Téllez desde la infancia, pero reiteró que solo es amigo de su hermana.

Hasta el momento, Zahie no ha respondido a las declaraciones de Plutarco.