En redes sociales, usuarias y usuarios muestran hartazgo frente la actitud que la chef Zahie Téllez ha tomando en la reciente temporada de "MasterChef Celebrity"; la señalan por la descortesía con que trata a algunos de los participantes, como es el caso del actor Plutarco Haza, por lo que piden que no siga apareciendo en el reality.

Desde que la chef se integró al programa de cocina de TV Azteca, durante la tercera temporada que ha incluído celebridades, se ha dado a conocer como "la jueza de hierro" y, si bien, mucho se dice que sólo se trata de un personaje, en redes consideran que Téllez se lo ha tomado muy en serio.

En esta edición, la chef ha mostrado cierta animadversión por Plutarco Haza, a través de la opinión sobre sus platillos y su visible molestia cuando, al inciar el programa, se refirió de ella de "tú", lo que le generó visible indignación.

En su momento, hubo quienes afirmaron que las diferencias entre la chef Zahie y el actor habían sido tramadas, para generar contenido controversial a lo largo de la temporada, debido a que, como contaron en un video, se conocían desde niños, cuando ella tenía seis y él siete y sus familias eran cercanas.

Sin embargo, luego de que, programa a programa, el actor se enfrentara críticas muy severas de la chef, recurrió a sus redes para aclarar que, pese a conocerse de toda la vida, no son amigos y que no está de acuerdo con los tratos que recibe de la jueza.

"Hay una confusión que la chef Zahie provocó adrede, no es mi amiga, es amiga de mi hermana, la conozco desde niña porque es amiga de mi hermana, nada más, conozco a su mamá, a su papá, pero no somos amigos, no nos saludamos, no viene a mi casa a cenar y yo a la suya mucho menos y no la conocía como profesional".

"En esta relación (laboral), a mí no me ha caído nada bien, no entiendo qué quiere lograr con esto, en principio me dijo que la producción la orillaba a ser ´la juez de hierro´, pero ella era igual en el programa, que en el pasillo; conmigo fue grosera a la hora de la comida, cuando me acercaba a platicar, me gritaba que no podía hablar con los participantes, me intentaba humillar cuando me la encontraba afuera, creo que es una mujer muy desubicadas, no me gusta que haya gente tan agresiva y tan violenta, me parece un poco absurdo, no me caen bien sus regaños, no me caen bien sus groserías", señaló.

En el programa de este domingo, la chef volvió a mostrarse intolerante con el platillo que Haza entregó, pues afirmó que era una receta que ya había llevado a cabo en otro reto.

"Qué horror porque sólo cambiaste las papas", le dijo, mientras le impedía defender el motivo de su preparación, con un ademán con el que le pedía guardar silencio.

"Es tristísimo; si vas a hacer un plato parecido te lo voy a evaluar con mayor rigor, la cocción no está bien hecha, pellejos en la carne, tampoco te lo voy a aceptar, no te puedo aceptar un plato así", prosiguió la experta culinario.

Sin embargo, Plutarco no se dejó amedrentar:

"La verdad, es que la crítica de la chef Zahie, o de quien sea no me molesta, porque también para eso vengo, quiero llevarme cosas para mejorar".

En redes, las opiniones fueron mucho más reaccionarias, pues usuarios muestran molestia de la forma en que la chef trata al actor, así como a otros de las y los participantes, y piden a la producción que prescindan de la jueza.

"Alguien me explica, ¿por qué la cehf Zahie es así como Plutarco?".

"Terrible la actitud de la chef, qué poco profesional es".

"Cómo promueven la violencia verbal en televisión con esa ´chefzuela´".

"Qué odiosa eres, Zahie Téllez, ya suelta a Plutarco, desde el día uno, lo traes de bajada".

"Ya es muy incómodo ver como Zahie busca humillar a Plutarco, entiendo que es un ´personaje´ o crítica, pero es la forma, sólo le falta al respeto y se nota que ni le cae, no disimula".

"¿Qué tal que la chef Zahie sea la eliminada de hoy?".

"Qué horrible ser humano es usted, no tiene ni un gramo de humildad, está repleta de soberbia".

"Ojalá no esté en la próxima temporada".

"Ya que se vaya a reto de eliminación, para que la saquen a ella".

