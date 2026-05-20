Tras años marcados por complicaciones físicas y su retiro de los escenarios, Phil Collins reapareció públicamente durante un evento celebrado en Londres.

El músico asistió junto a su expareja, Jill Tavelman, a la celebración por el 50 aniversario de la organización benéfica impulsada por el rey Carlos III, The King's Trust, realizada en el Palacio de Buckingham.

Tavelman compartió en redes sociales una fotografía junto al cantante, donde ambos aparecen sonrientes durante el festejo. En la imagen, Collins luce un traje azul marino, camisa blanca y corbata roja, además de apoyarse en dos muletas. La expareja también coincidió con Rod Stewart y su esposa, Penny Lancaster.

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“Ayer fue una tarde verdaderamente memorable. A pesar de los aguaceros, @officialphilcollins y yo nos sentimos muy orgullosos y honrados de estar ahí y compartir unos momentos privados con el rey Charles”, escribió Tavelman.

Además, aseguró que el monarca se mostró feliz de reencontrarse con Collins, quien hace 40 años se convirtió en uno de los primeros embajadores de la organización.

La exesposa del cantante también reveló que ambos trabajan actualmente en una subasta benéfica para The King’s Trust, en la que donarán artículos del archivo personal del artista. Asimismo, Collins diseñó una camisa que será vendida para recaudar fondos para la misma causa.

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Los problemas de salud de Phil Collins

En 2007, el intérprete de “In the Air Tonight” sufrió una lesión medular que derivó en daños nerviosos. Tras una operación de espalda desarrolló el llamado síndrome del pie caído, condición que comprometió su movilidad y que posteriormente se agravó con fracturas y caídas.

En enero de este año, durante una entrevista para el podcast “Eras: In Conversation” de la BBC, el músico habló sobre otras complicaciones que ha enfrentado.

“Todo lo que podía salir mal, salió mal”, confesó.

Collins reveló que se sometió a cinco cirugías de rodilla y que actualmente solo puede caminar con ayuda o soporte. También contó que contrajo covid mientras permanecía hospitalizado y que también llegó presentar fallas renales.

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El cantante reconoció además que el consumo de alcohol influyó en el deterioro de sus riñones.

“No era de los que se quedaban despiertos bebiendo toda la noche; bebía durante el día, pero supongo que me excedía. Nunca me emborrachaba, aunque me caí un par de veces. Fue una de esas cosas que terminaron pasándome factura”, explicó.

El ganador del Grammy también padece diabetes tipo 2 y aseguró que cuenta con atención de una enfermera permanentemente.

Collins alcanzó fama mundial durante las décadas de los ochenta y noventa, años en los que consolidó una exitosa carrera como solista.

Jill Tavelman y el cantante son padres de Lily Collins, protagonista de “Emily in Paris”. El músico tuvo además otros dos matrimonios y es padre de cinco hijos.