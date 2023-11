Peso Pluma gastaría una considerable suma de dinero para visitar el museo de Frida Kahlo en compañía de Nicki Nicole

El extravagante Peso Pluma, acostumbrado a deslumbrar con sus llamativas piezas de joyería, ha decidido cambiar el enfoque de su brillo personal para iluminar el corazón de Nicki Nicole, a quien le habría cumplido un deseo especial en su visita a la Ciudad de México.

Después de que los famosos estuvieran en medio de especulaciones sobre la naturaleza de su relación, ya que no eran claros acerca de si mantenían un vínculo amoroso, se les vio juntos por primera vez en los premios Billboard con una actitud sospechosa. Posteriormente, confirmaron su amor con un tierno beso en el escenario del Pepsi Center durante el show de la artista el pasado fin de semana.

Peso Pluma y Nicki Nicole Foto: Captura de Twitter

Tras la exitosa presentación, la pareja decidió explorar la ciudad juntos. Recientemente, fueron avistados dando un paseo por el exclusivo centro comercial de Polanco, rodeados de un impresionante equipo de seguridad. Sin embargo, la verdadera sorpresa surgió cuando, aparentemente, el famoso tomó una decisión extraordinaria, ya que no escatimó gastos para que abrieran el Museo de Frida Kahlo, la emblemática Casa Azul en Coyoacán, permitiéndoles recorrerlo juntos.

Según informa "Chisme no like", el cantante de corridos tumbados pagó la cantidad de 70 mil pesos con el fin de que el recinto abriera sus puertas el pasado lunes 6 de noviembre por la noche, un día por lo general cerrado al público.

La casa azul- Museo Frida Khalo. Foto: Especial

Los enamorados incluso habrían sido recibidos con bocadillos y bebidas como sushi, champagne, entre otros alimentos.

En el video divulgado por el programa de entretenimiento, se puede apreciar al famoso acompañado por su equipo de seguridad, rodeados de camionetas y vistiendo un conjunto negro. Por su parte, Nicki optó por una blusa roja de tirantes. Ingresaron al museo en compañía de ocho guardaespaldas, mientras el resto del equipo permaneció fuera del recinto.

Exploraron el museo durante al menos una hora. Más tarde, Nicki salió escoltada por un hombre, con la voz de "Lady Gaga" detrás de ella.

Hasta el momento, los artistas no han negado ni confirmado lo dicho por "Chisme no like".

Recordemos que el próximo sábado 11 de noviembre, el cantante se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México.