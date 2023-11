Fotos de Romina Marcos desatan críticas: cuestionan qué pasa con sus labios: "Busca ayuda"

Romina Marcos, hija de Niurka, está dando de qué hablar en redes sociales tras compartir unas fotografías de su rostro que desataron las dudas y las críticas entre sus seguidores, algunos especulan que la actriz de 28 años se "hizo algo" en los labios, quizá una cirugía estética.

La familia Marcos ha estado en medio de la polémica desde que Emilio Osorio salió de "La casa de los famosos México", reality en el que quedó en cuarto lugar; su madre, la vedette cubana Niurka despotricó contra las supuestas trampas del programa, por lo que sólo estuvo presente en una gala y no fue invitada para la final.

Después, ella misma contó que estaba distanciada con su hijo Emilio debido a diferencias, las cuales, según contó Romina ayer en el evento Impulse CDMX, fueron superadas, y entre ellos ya se arregló la situación, por lo que como familia están muy unidos.

¿Qué pasa con los labios de Romina Marcos?

Romina Marcos ha sido promotora del "no hate" en las redes sociales, en el pasado tuvo problemas con su peso hasta que logró cambiar de mentalidad y dejar pasar los comentarios negativos que suelen existir en las redes.

Romi, como la llaman cariñosamente sus fans, está recibiendo varios comentarios en unas fotografías en la que los cibernautas cuestionan sus labios, los cuales lucen más carnosos; aunque varios de los comentarios son halagos para ella, algunos critican este nuevo aspecto de la joven y otros hasta la sugieren que busque ayuda porque se "hecho muchas cosas" para cambiar su aspecto.

"Hasta donde vas a destruir tu cara y tu cuerpo claramente se ve que tienes un problema psicológico que aún no has superado ya que se nota en tu mirada una tristeza tremenda busca ayuda y ya no te auto destruyas", se lee.

Aunque el cambio en el aspecto de sus labios es evidente, algunos sugieren que puede tratarse sólo de la pose o el maquillaje, aunque otros fueron más allá, preguntándole sobre su salud mental.

"¿Qué te hiciste en los labios hermosa? No necesitabas nada”. “Se mira con cara de droguis ..espero estés bien y no estés pasando por alguna depresión o situación fea. Saludos bella niña".

Romina Marcos en 2018, 2021 y 2023. Fotos: Archivo Clasos/Instagram.

La promoción del no hate y en contra del bullying es lo que sugieren varios de sus fans, quienes la alientan a seguir siendo ella misma, libre y hermosa.

"Wow mucho hater hay por aquí, el bullying ya debería ser un delito, Romina, no dejes que estos imbéciles te roban tu paz, es falso; lo que dicen porque no tienen nada bueno en el alma".

