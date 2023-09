Romina Marcos, hija de Niurka, habla de su salud tras enfrentar el herpes zóster

Romina Marcos, la hija de la vedette cubana Niurka, compartió en agosto a través de sus redes sociales un revelador anuncio: había sido diagnosticada con herpes zóster, una infección dolorosa que causa erupciones en la piel, sumiéndola no solo en el malestar físico sino también en un profundo dolor emocional.

A través de un conmovedor video, la exconcursante de "MasterChef" detalló cómo, aunque no hubo una explicación clínica precisa detrás de su enfermedad, los médicos le indicaron que esta era la forma en que su cuerpo expresaba el estrés y la ansiedad que había acumulado durante mucho tiempo. Este diagnóstico la llevó a reflexionar sobre la importancia de cuidar su salud mental, una área que había pasado por alto.

El comienzo de su pesadilla se manifestó con un fuerte dolor de cabeza que, en un principio, decidió pasar por alto. Sin embargo, los síntomas empeoraron rápidamente; su ojo se inflamó al punto de que no podía ver. Fue entonces cuando decidió buscar la ayuda de un especialista y recibió el diagnóstico: "empecé a sentir como agujas en la frente, mucho ardor y vi que me salían manchas rojas. Fue ahí donde me empecé a preocupar y vaya sorpresa, tengo herpes zóster”, confesó entre lágrimas.

En sus redes sociales, la actriz y cantante ha compartido cómo ha sido su proceso de sanación. Foto: Instagram

A medida que enfrentaba el padecimiento, Romina se encontró sola y experimentó una sensación abrumadora de no haber priorizado su propia salud emocional, de no haber trabajado en su bienestar frente al constante estrés. "No me puse primero, no defendí lo que soy", lamentó entonces.

Superada la fase más crítica de su enfermedad, Romina decidió hablar abiertamente sobre su estado de salud.

Lo hizo frente a las cámaras de "De primera mano", expresando su alivio por poder compartir sus momentos difíciles en las redes sociales: "Es muy feo tener que estarte escondiendo de algo que estás viviendo, de algo que estás sintiendo, de una etapa que estas pasando y tener que estar haciendo como que todo está bien, empeora las cosas”.

Además, destacó un cambio generacional en la forma en que se abordan las emociones, señalando que las nuevas generaciones están más dispuestas a ser vulnerables y buscar apoyo emocional.

“Las anteriores generaciones) no están acostumbradas, no se les enseño a ser vulnerables a hablar de sus emociones e ir al psicólogo. Y nuestra generación siento que le tocó este caso”, agregó.

En medio de esta dura batalla, Romina encontró un sólido apoyo en su novio, quien actualmente trabaja en Mérida. Él se convirtió en un pilar fundamental, acompañándola a las citas médicas y asegurándose de que recibiera los medicamentos necesarios.

"Mi novio fue lo mejor que me pudo haber pasado. La verdad es que lo extraño mucho", dijo con gratitud.

¿El herpez zóster tiene cura?

El herpes zóster, también conocido como "culebrilla", es una infección viral que puede manifestarse en cualquier parte del cuerpo, causando erupciones dolorosas. Esta afección es resultado de la reactivación del virus que causa la varicela y que permanece latente en el cuerpo de quienes la padecen. Aunque no se transmite de persona a persona, el contacto con las ampollas puede contagiar a aquellos que no han tenido varicela.

A pesar de que el herpes zóster no pone en riesgo la vida, puede ser extremadamente doloroso. Hasta el momento, no existe una cura definitiva, pero las vacunas son una medida efectiva para prevenirlo. El tratamiento se basa principalmente en antivirales y analgésicos, aunque en algunos casos la enfermedad puede remitir en poco más de una semana.

*Con información de Mariel López y Mayo Clinic*

