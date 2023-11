Peso Pluma conquista los Billboard con su canción latina

A tres años de haber comenzado su proyecto musical Hassan Kabande, mejor conocido como Peso Pluma, también llegó esta noche a conquistar los Premios Billboard.

El cantante de 24 años se llevó uno de los premios más importantes en la lista de ganadores de la revista estadounidense especializada en la industria musical, que cada año premia a lo más popular entre el público.

“Ella baila sola”, la canción que Peso Pluma hizo en colaboración con el grupo Eslabón Armado se llevó el galardón por Mejor canción latina, pero el cantante también brilló en el evento por interpretar su tema "Rubicón" con la participación especial del boxeador Mike Tyson, quien se ha declarado su fan. Ambos subieron al escenario que simulaba tener un ring y después Tyson le entregó su premio después de nombrarlo "El gran campeón Peso Pluma".





Otros de los grandes ganadores fueron Drake, que obtuvo mejor artista rap, y mejor artista rap masculino, rap tour, álbum rap y canción rap por “Rich Flex”, que hizo junto a 21 Savage. Zach Bryan y SZA se llevaron cuatro premios, mientras que Miley Cyrus con su tema "Flowers" obtuvo tres premios: canción radio, canción Billboard Global y Billboard Global sólo de EU.

Entre las mujeres también triunfó Beyoncé con premios como mejor artista Tour R&B y artista dance electrónica y la colombiana Karol G, quien obtuvo dos premios importantes, uno por el mejor artista latino en tour y el otro como mejor artista latino femenina, pero además deslumbró con su interpretación acuática de los temas "Qlona", "Labios morbidos" y "Ojos Ferrari".

"Tengo que decir que estoy más nerviosa de lo normal, es muy emocionante para mí este premio, resulta que fui mejor artista latina y el tour más chimba latino", expresó Carolina.

Y la que deleitó interpretando por primera vez en unos premios el clásico tema navideño "All I Want For Christmas Is You", fue Mariah Carey, quien al recibir su premio "Chart Achievement Award" de manos de sus dos hijas gemelas de 12 años agradeció a la revista y sus fans.

"Sólo quiero decir que Billboard ha sido una parte importante de mi vida desde hace mucho tiempo y tengo que admitir que algunos de los momentos más memorables de mi carrera están relacionados con Billboard y una de las cosas que tengo que agradecer es que mis fans han estado aquí conmigo a través de los éxitos y los fracasos, los números uno y los que están por debajo de lo burbujeante los amo mucho; esta canción es particularmente especial para mí porque cambió mi vida", expresó Carey.

"Quiero agradecer a los que hicieron esta canción parte de su banda sonora navideña cada año. Me siento honrada de recibir este premio de esta gran lista pero lo más importante para mí es estar aquí rodeada de todos ustedes y sentir el amor que sólo la música puede generar", agregó la cantante.

Esta es la lista completa de de ganadores:

Mejor Artista nuevo- Zach Bryan

Mejor Dúo/Grupo- Fuerza Regida

Mejor Productor Hot 100- Joey Moi

Mejor Artista R&B- SZA

Mejor Artista R&B Masculino - The Weeknd

Mejor Artista R&B Femenina - SZA

Mejor Artista Tour R&B - Beyoncé

Mejor Artista Rap- Drake

Mejor Artista Rap Masculino - Drake

Mejor Artista Rap Femenina - Nicki Minaj

Mejor Artista Rap Tour- Drake

Mejor Dúo/Grupo Country- Zac Brown Band

Mejor Artista Rock- Zach Bryan

Mejor Dúo/Grupo Rock- Arctic Monkeys

Mejor Artista Rock en Tour- Coldplay

Mejor Artista Latino- Bad Bunny

Mejor Artista Latino Masculino- Bad Bunny

Mejor Artista Latino Femenina- Karol G

Mejor Dúo/Grupo Latino- Fuerza Regida

Mejor Artista Latino en Tour- Karol G

Mejor Artista K-Pop Global- NewJeans

Mejor Artista K-Pop en Tour- BLACKPINK

Mejor Artista Afrobeats- Burna Boy

Mejor Artista Dance/Electrónica- Beyoncé

Mejor Artista Cristiano- Lauren Daigle

Mejor Artista Góspel- Kanye West

Mejor Soundtrack- Barbie: The Album

Mejor Álbum R&B- SZA, SOS

Mejor Álbum Rap- Drake & 21 Savage, "Her Loss"

Mejor Álbum Rock- Zach Bryan, "American Heartbreak"

Mejor Álbum Dance/Electrónica- Beyoncé, "RENAISSANCE"

Mejor Álbum Cristiano- Anne Wilson, "My Jesus"

Mejor Álbum Góspel- Maverick City Music x Kirk Franklin, "Kingdom Book One"

Mejor Canción Radio- Miley Cyrus, “Flowers”

Mejor Colaboración- Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage, “Creepin’”

Mejor Canción Billboard Global 200- Miley Cyrus, “Flowers”

Mejor Canción Billboard Global (exclusive USA)- Miley Cyrus, “Flowers”

Mejor Canción R&B- SZA, “Snooze”

Mejor Canción Rap- Drake & 21 Savage, “Rich Flex”

Mejor Canción Rock- Zach Bryan, “Something in the Orange”

Mejor Canción Latina- Eslabón Armado x Peso Pluma, “Ella Baila Sola”

Mejor Canción Canción Afrobeats-Rema & Selena Gomez, “Calm Down”

Mejor Canción Dance/Electrónica- David Guetta & Bebe Rexha, “I’m Good (Blue)”

Mejor Canción Cristiana- Brandon Lake, “Gratitude”

Mejor Canción Góspel- CeCe Winans, “Goodness of God” - GANADORA