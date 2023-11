Los Billboard Music Awards reunieron a grandes estrellas de la música en su peculiar alfombra roja

En una presentación inusual de los Billboard Music Awards, exponentes internacionales confluyeron en un mismo evento llevado a cabo de manera remota.

La ceremonia anual que reconoce a los artistas más exitosos según las métricas de la revista estadounidense, este año tuvo actuaciones y entregas de premios desde distintos lugares del mundo, por lo que previo al anuncio de los principales ganadores algunos famosos como Mariah Carey, el rapero estadounidense Jermaine Dupri y latinos como Karol G y el mexicano Peso Pluma posaron ante las cámaras antes de sus presentaciones.

Desde The Mayan de Los Ángeles, uno de los primeros en llegar fue Peso Pluma, vestido con un conjunto sport negro de una marca de lujo, Hassan (nombre real del artista) posó muy a su estilo, con lentes oscuros y cadenas en el cuello.

El joven está nominado en cinco categorías e interpretará su famoso tema “Rubicón” con una participación especial del boxeador Mike Tyson, quien se ha declarado fan de su música.









Mientras que Carolina Giraldo, como es el nombre de la intérprete de “Bichota”, sorprendió por su outfit color carne con transparencias que dejaron ver su silueta. Ella decidió posar sexy ante las cámaras en Line 204 de Los Ángeles.









Y Mariah Carey, quien esta noche ofrecerá un. Uñero festivo inspirado en Aspen de “All I want for Christmas Is You”, apareció con un impecable atuendo blanco, que incluía botas, medias y un vestido con brillos plateados.

Ella sonrío a los camarógrafos desde los Culver Studios en California, donde su secuencia será supervisada por la coreógrafa Debbie Allen, pues esta es la primera vez que la canción navideña se presenta en una entrega de premios.

“Trayendo Alegría a los Billboard Music Award”, escribió ella en sus redes sociales previó al show.

Otros de los que se están nominados son Bad Bunny, Coldplay, Beyoncé y encabezando la lista, Taylor Swift.