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Un ring de lucha libre, máscaras y hasta un “chipote chillón”, en referencia al personaje de, forman parte del nuevo material en el que el intérprete de corridos tumbados, , colabora con el rapero.

La canción “Last Breath”, incluida en el álbum Bully de Ye, como también se le conoce al estadounidense, y lanzada este 28 de marzo, mezcla inglés y español, además de incluir un sample de salsa con la voz de Poncho Sánchez, artista de latin jazz. En el tema, la Doble P aporta su estilo: con un sello mexicano dentro de la colaboración.

Foto: Captura Youtube.
Foto: Captura Youtube.

A lo largo del video, en el que también se escuchan influencias de música regional mexicana, se explora el desamor con versos como: “Te lo di todo sin problemas” y “Bésame, mamá, como tú sabes”.

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¿Qué se ve en “Last Breath”?

En el clip, en blanco y negro, aparecen varios luchadores que se enfrentan a un niño, quien los derrota con su “chipote chillón”. En redes sociales, como parte de la estrategia promocional del álbum, Kanye West utilizó referencias a figuras de la lucha libre mexicana como El Santo, Blue Panther y el Rayo de Jalisco.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

El estreno también incluyó una listening party. Peso Pluma y Kanye West ya habían colaborado en “Gimme A Second 2”, junto a Ty Dolla $ign y Rich The Kid. En Bully, el rapero también reúne a artistas como Don Toliver y CeeLo Green, entre otros.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

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El álbum cuenta con 18 canciones, y Bianca Censori, pareja de West, participó como directora creativa del proyecto.

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