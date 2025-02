Daniel Bisogno fue mejor conocido por su conducción en "Ventaneando", programa para el que trabajó por 27 años, sin embargo, su preparación artística la llevó a cabo en el CEA de Televisa, sin embargo, nunca participó en un proyecto de la televisora porque, rápidamente, obtuvo un ofrecimiento laboral de TV Azteca.

En una entrevista con Yordi Rosado, de noviembre de 2023, "el Muñe" confesó que, a pesar de su lealtad con TV Azteca, pocos sabían que comenzó su carrera en la competencia, en Televisa, pues fue en el Centro de Estudios Artísticos (CEA), donde fue compañero de generación de otras figuras destacadas de la televisión, como el caso de Kuno Becker.

"Estudié en Televisa, ¡fíjate!, ¿quién iba a decir?, me eché los tres, cuatro años del CEA", confió.

Y, si bien, Bisogno siempre ha mostrado gran gratitud por la televisora del Ajusto, con la sinceridad que lo caracterizaba, confesó que, si se fue a Azteca, es porque en Televisa no lo llamaban para ningún proyecto.

"Fue donde me ofrecieron porque, terminando el CEA, iban a ser un proyecto que se llamaba ´La Cuchufleta´, que Chabelo producía, me daban largas y largas, entré a ser radio y ya luego salió lo de Azteca y desde hace 26 años", confió.

Rememoró que fue Pedro Sola, a quien conoció en la radio, el que lo recomendó con Pati Chapoy, la que fue muy estricta el día en que lo entrevistó pues, de hecho, en un principio, no quiso incluirlo en el proyecto, porque le pareció muy joven.

Pero, al año de iniciar con las emisiones, la periodista cayó en la cuenta de que "el Muñe" podía ser muy buen elemento, porque lo incluyó junto a los otros conductores del vespertino que, por esa época eran, Martha Figueroa, Pedro Sola y Pepillo Origel.

De hecho, Bisgono fue uno de los pocos conductores que contaba con exclusividad con la televisora, al igual que Chapoy, Sola y los comentaristas de deportes Luis García y Christian Martinoli, pues son los que más años llevan con la empresa.

También confió a Rosado que, tanto Televisa como Telemundo llegaron a buscarlo para que se sumara a sus filas, pero él siempre se negó.

Bromista, expresó que no solía ver programas de Televisa, pues sentía una cierta de culpabilidad.

"Yo ponerle al dos en mi casa, me siento con culpas, siento que me están registrando el raiting, que Ricardo Salinas Pliego me va a ver desde el helicóptero y, como vivo a dos cuadras, y siempre lo veo pasar, digo, no se vaya a asomar y me vaya viendo".

