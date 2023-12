“Percy Jackson”: El hijo de Poseidón surca los mares de la modernidad

En la ciudad de Nueva York, en el piso 600 del Empire State, está el Olimpo, hogar de los dioses griegos. En ese mismo entorno habita un joven llamado Percy Jackson, quien, aunque aún no lo sabe, es hijo del dios griego de los mares y terremotos, Poseidón.

Ese es el mundo que imaginó el escritor Rick Riordan en 2005 para la saga literaria Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que a la fecha suma cinco novelas y cinco spin-off. Lo que comenzó con una simple idea: la de un profesor (Rick) al que su hijo le pidió que le leyera cuentos de cuna sobre dioses y héroes, derivó en una serie de historias basadas en la mitología universal.

A casi 20 años de que fue lanzada la primera novela, hoy Percy se enfrenta no sólo a los monstruos que acompañan su jornada, sino también a tener una adaptación para la pantalla chica que sea aceptada por su legión de seguidores, con la serie que este 20 de diciembre llega a Disney+ y que protagoniza el joven actor Walker Scobell, con la promesa de ser fiel a la obra original.

“Es muy cercana a los libros, creo que no hay una escena del libro que no esté en el show. Tomamos casi todo de las novelas y le añadimos cosas que no estaban ahí antes”, adelanta el actor de 14 años en entrevista con EL UNIVERSAL.

Fiel al mito

Esta aclaración no es gratuita. Percy Jackson y los dioses del Olimpo, nombre de la serie, es el segundo intento por llevar las páginas escritas por Riordan al formato audiovisual. Las películas de 2010 y 2013 no fueron bien recibidas por los fans por cambios como la edad de los personajes (en el libro Percy tiene 12 y en la primera película el actor Logan Lerman tenía 17), ni por el propio autor, que se negó a ver dichos filmes luego de leer y no aprobar los guiones.

Esta vez es distinto. Riordan es productor y ha defendido a los actores elegidos para protagonizar la serie en la que Percy, un niño de 12 años con trastorno por déficit de atención con hiperactividad y dislexia (características de Haley, uno de los hijos de Riordan), vive sintiéndose fuera de lugar, pues siempre le suceden cosas extrañas.

Entonces descubre que aunque su mamá es humana, su padre es un dios, y debe huir de los monstruos que lo persiguen a causa de una profecía que dice que él salvará o destruirá el Olimpo. Sin embargo, por primera vez Percy tiene un lugar en el que encaja cuando encuentra a sus amigos: el sátiro Grover (Aryan Simhadri) y Annabeth (Leah Jeffries), quien también es una semidiosa.

“Uno de los mensajes más destacados y que se vuelve uno de los principales, especialmente en los primeros dos episodios, es que hay un lugar para todos”, adelanta el protagonista.

“La serie les hace saber a todos que todos tienen un lugar, siempre hay alguien ahí afuera que sabe por lo que estás pasando y pienso que eso es realmente importante”.

Listos para el Olimpo

Para interpretar al trío protagonista de la historia —que ha sido definido por el sitio Insider como “el Harry Potter de la generación Z”— se eligieron actores con características diferentes a las que Riordan describe en sus libros.

Por ejemplo, en el caso de Annabeth, en la serie de Disney+ la interpretará una actriz de piel oscura, en lugar de rubia, un tema de inclusión que el autor de la novela ha defendido. Además, el elenco destaca que Rick ha estado involucrado en esta producción.

“Es obviamente una gran oportunidad interpretar a estos personajes. Que el señor Rick nos aconsejara fue maravilloso, realmente nos ayudó y nos dio la motivación para seguir haciéndolo”, comparte la joven actriz, Leah.