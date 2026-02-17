En redes sociales no tardaron en hacer burla y bromear con que el verdadero cerebro detrás del show de medio tiempo der Bad Bunny no fue otro que el expresidente Enrique Peña Nieto. ¿La razón? El corazón que el "Conejo Malo" hizo con la manos recordó al icónico movimiento presidencial de 2018. Coincidencia para unos; homenaje involuntario para otros.

Los memes hicieron lo suyo: “¿Alguien ha visto a Peña y a Bad Bunny juntos?”, “Lord Peña siempre presente” y “Debí tirar más fotos cuando te tuve, Peña Bebé” circularon. Entre nostalgia, ironía y humor muy mexicano, internet decidió que una pose bastaba para armar el crossover menos esperado del Super Bowl.

Lee también Fátima Bosch, entre Martha Debayle y la “Señorita cometa”

Mauricio Martínez prepara bioserie, mientras lucha contra el cáncer

Mientras libra una nueva batalla contra el cáncer de vejiga, Mauricio Martínez no ha puesto en pausa su agenda profesional.

El actor regiomontano se encuentra en su quinto proceso médico, al tiempo que trabaja en su autobiografía (la cual planea publicar este año) y se alista para participar en la película “Brotherhood: a cinematic musical”, donde dará vida a un migrante mexicano en busca de asilo en Estados Unidos. El proyecto marcaría su llegada al cine tras su paso por Broadway, aunque aún no se ha definido si será dentro del circuito independiente.

Mauricio Martínez, actor. Foto: Instagram

Los Tigres del Norte dan lección de cercanía y sencillez

En tiempos donde muchos artistas esquivan a la prensa y los fans, Los Tigres del Norte hicieron justo lo contrario. Durante la presentación del Festival Vive México, en Santiago, Nuevo León (a la que asistieron como invitados) a la agrupación se le sugirió salir por una calle alterna para evitar a los medios… pero la idea no les hizo gracia.

“¡N’hombre, es parte de la chamba!”, respondió Hernán, bajista de la banda. Y Dicho y hecho: los Tigres salieron por donde estaba previsto, se toparon con los reporteros y respondieron sin ningún problema. Así el grupo dejó claro por qué, después de casi seis décadas, siguen siendo los consentidos del público y la prensa.

Foto: César González/EL UNIVERSAL.

Lee también Nosotros los Nobles regresa como serie… aunque vista desde el pasado