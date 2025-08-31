En los últimos años Hollywood ha enfrentado múltiples problemas y diversas producciones han cambiado su fecha de estreno, como “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” o la película biográfica de Michael Jackson. Ahora le tocó el turno de la adaptación del videojuego “Mortal Kombat 2”, que retrasaría su estreno hasta 2026.

La nueva cinta basada en el popular juego de peleas es esperada por los fans debido a su fidelidad en los personajes, la trama y la acción sangrienta que caracteriza al material original. Por ello, la audiencia mantenía altas expectativas de verla pronto en la pantalla grande.

Lee también La travesura escolar que terminó en cine

Cambian fecha de estreno de “Mortal Kombat 2”

De acuerdo con Deadline, Warner Bros. y New Line Cinema habrían tomado la decisión de retrasar el estreno de la secuela de “Mortal Kombat”, programada inicialmente para el 23 de octubre.

La cinta dirigida por Simon McQuoid habría cambiado su fecha de estreno para evitar coincidir con producciones como "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" (23 de octubre) o "A pesar de ti" (23 de octubre). El estudio reconsideraría la estrategia para no afectar la taquilla del proyecto.

Ahora, la película podría estrenarse en verano de 2026, enfrentando en cartelera a grandes producciones como "El Mandaloriano y Grogu", "Scary Movie 6", Toy Story 5, "Supergirl" y Spider-Man: Brand New Day.

Lee también Guillermo del Toro en Venecia: lágrimas, aplausos y una dedicatoria a los padres en tiempos de IA

¿Cuál será el reparto de la película?

El tráiler oficial lanzado el pasado 25 de julio y reveló a los actores que darán vida a los icónicos personajes:

Karl Urban (Johnny Cage)

(Johnny Cage) Adeline Rudolph (Kitana)

Jessica McNamee (Sonya Blade)

Josh Lawson (Kano)

(Kano) Ludi Lin (Liu Kang)

Mehcad Brooks (Jax Briggs)

(Jax Briggs) Lewis Tan (Cole Young)

Tati Gabrielle (Jade)

(Jade) Damon Herriman (Quan Chi)

Chin Han (Shang Tsung)

(Shang Tsung) Tadanobu Asano (Lord Raiden)

Joe Taslim (Bi-Han / Noob Saibot)

(Bi-Han / Noob Saibot) Hiroyuki Sanada (Hanzo Hasashi / Scorpion)

Martyn Ford (Shao Kahn)

(Shao Kahn) Desmond Chiam (King Jerrod)

Ana Thu Nguyen (Queen Sindel)

(Queen Sindel) Max Huang (Revenant Kung Lao)

CJ Bloomfield (Baraka)

Hasta el momento ni Warner Bros. ni New Line Cinema han confirmado si “Mortal Kombat 2” mantendrá su estreno en México para el 23 de octubre, fecha que aún figura como su estreno oficial en los cines.