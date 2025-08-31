Puede sonar a ficción, pero en 2007 en una preparatoria de Polanco en la Ciudad de México, un grupo de estudiantes se organizaron para robar exámenes durante varias ocasiones, conocer las respuestas y así lograr pasar de nivel.

Uno de ellos fue el ahora director de cine Ricardo Castro Velázquez (Los casi ídolos de Bahía Colorado) y no le apena decirlo. Es más, de esas aventuras salió una película que actualmente se exhibe en salas comerciales, donde incluso los apodos reales de él y sus amigos fueron ocupados.

El club perfecto es el largometraje en el que Gary Alazraki (Nosotros los Nobles y Club de Cuervos) está como productor. Inicialmente estaba hecho para salir por la plataforma ViX, pero la cadena Cinemex vio la historia y la quiso sacar en pantalla grande.

“Todo lo que se ve pasó al pie de la letra. Siempre he romantizado mi adolescencia, ha sido la etapa que más me ha gustado en la vida, y ahora a mis 35 años quería hacer algo. Yo estuve en el primer robo del primer examen, pero me fui, mis amigos se quedaron y un día llegaron a mi casa y me contaron todo lo que pasó después, como ir por un robacoches a Pericoapa y sustraer los exámenes de noche”, detalla el realizador.

Para la historia contó con los jóvenes Daniela Martínez, quien da vida a una chica aparentemente con la vida perfecta; Dei Saldaña, es un chavo rebelde; Regina Ruiz Carrillo, la nerd de la escuela; Gabriel Fritsch, el reclutador del grupo y Rodrigo Munguía, el antisocial y émulo del cineasta.

Los experimentados Ana Layevska, Paulette Hernández y Alfonso Borbolla son los encargados de enfundarse en los papeles de las maestras y el director del colegio respectivamente.

“Vendí la película diciendo que había un coming of age de adolescentes mexicanos (historia de crecimiento) en una escuela de aquí. Siempre ponen (en las películas de EU) el típico pasillo con lockers que aquí no hay, ni gimnasio, ni porristas, lo que había era comer Maruchan en el patio y ya. Entonces quería una historia con una prepa real”, dice Castro Velázquez.

Aunque parezca cercano el 2007, la verdad es que ya han pasado 18 años.

“Es una película de época”, bromea el cineasta, porque ninguno de su elenco joven había tenido contacto con celulares de ese momento y tampoco con colocar un CD en un reproductor.

“Nos dieron un celular de esos y como tarea había que aprender a usarlo, si sacaba fotos y eran como jeroglíficos y por ahí tenían juegos, como el de la viborita; no fue difícil, pero si distinto a lo que conocíamos”, relata Gabriel.

“Ricardo es alguien que deja improvisar y de pronto era de, ‘no, esa palabra no se usaba o esa expresión’. La ventaja es que teníamos al lado a quien le pasó todo esto y nos asesoraba”, dice Rodrigo.