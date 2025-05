A seis días de su arresto por agredir a su esposa, Pedro Moreno vuelve a México para anunciar su participación en una obra de teatro y, aunque se le cuestionó acerca del episodio que vivió hace menos de una semana, el actor se mostró estoico.

"Ventaneando" captó al actor cubano dirigéndose a los ensayos de la puesta en escena de Omar Suárez, "Secuestro", en la que participará junto a Arturo Carmona, Julio Camejo y Salvador Ibarra.

Sin embargo, cuando Pedro advirtió la presencia de las cámaras aceleró el paso, mientras que Camejo trató de distraer la atención del reportero, indicándole que, cualquier información que quise saber sobre la obra, sería comentaba durante la conferencia de prensa que ofrecerán.

Lee también: Arrestan a Pedro Moreno, actor de Televisa, por presunto robo y violencia doméstica; esto es lo que se sabe

Luego de unos instantes, el actor se animó a hablar, argumentado que, si no daba detalles de la obra, era porque no se le tenía permitido, no hasta después de que la conferencia de prensa se realice.

"Esto bien, estoy contento, gracias, pero no podemos dar entrevistas porque estamos reservando una conferencia de prensa para la obra", explicó.

También precisó que no hablará de su detención y los acontecimientos que tuvieron lugar, luego de que despojara a su esposa de su celular y la agrediera verbalmente por el contenido que, aparentemente, habría encontrado en el teléfono móvil.

"Sobre eso, no voy a hace comentarios".

Lee también: Pedro Moreno vuelve a redes tras su detención; lo hace sin camisa…

El actor negó estar desempleado, como dijo el mismo en la audiencia de lpasado 15 de mayo, en la que afirmó que en su cuenta sólo tenía 3 mil dólares, equivalenes a más de 57 mil pesos mexicanos

"Estoy excelente, siempre, nunca he podido dejar de trabajar, espérense a la cofnerencia de prensa, (de mi familia) todos están bien, gracias", contestó.

Luego de que la esposa de Moreno pidiera a su hija mayor que se comunicara al 911 para reportar el comportamiento violento de su esposo, en la audiencia, desestimó sus propias acusasiones y aclaró que, esa pelea en específico se había salido de control pero que, habitalmente, nunca peleaban como había sucedido en esa ocasión.

melc