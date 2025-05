Agradecido y emocionado, fue como dijo sentirse el cantante Pedro Fernández, al ver a sus más de 10 mil fans cantar y bailar con él cada una de las canciones que interpretó la noche de ayer en la Arena Ciudad de México, donde se presentó como parte de su tour Ave Fénix.

La fiesta comenzó alrededor de las 21:20 horas, con fuegos artificiales, calaveritas de colores, fuegos artificiales y el mariachi Nuestro México tocando el "Son de la negra". Vestido con un traje de charro negro de gala, con botonadura de plata y una ruana en blanco y negro, apareció Pedro Fernández en lo alto de una escalinata, cantando El mariachi, bailando y enloqueciendo a sus fans.

"Como te extraño", "Quién será", "Los hombres no deben llorar" y "El aventurero", fueron los temas con los cuales comenzó a calentar el ambiente.

“¿Como están las mujeres más hermosas del mundo? Es un placer estar en este lugar, pero sobre todo que nos acompañen esta noche, gracias de todo corazón, hoy como siempre ser una noche importante, inolvidable, ojalá que para ustedes también”, expresó el cantante.

Si hay algo que ha distinguido a Pedro Fernández de otros intérpretes de música ranchera, es que es todo un showman sobre el escenario, lo mismo pone a las mujeres a suspirar con canciones románticas, que a bailar con temas movidos que lo llevan a ejecutar sus mejores pasos y movimientos de cadera, lo que hace gritar a sus fans.

Adelantándose unas horas al Día de las Madres, Pedro invitó a los hombres a dedicarle una canción a la mujer que es madre de familia, ya que aseguró es un detalle igual de valioso que unas flores o unos chocolates, entonces interpretó "Quién".

Pedro trajo a la actualidad un pedacito de su infancia, cuando interpretó el tema "Coqueta", el cual se convirtió en un éxito en 1983, sobre todo porque en la película del mismo nombre se la cantaba animadamente a la cantante Lucero; pero en esta ocasión fue para un grupo de bailarinas.

“Esta noche es para mí un honor el invitar a un compañero, con el que he podido cantar un par de canciones, un aplauso para Emir Pabón y Cañaveral”, dijo Pedro, entonces ambos le dieron un nuevo ritmo a la canción Si te vas, y fue el de cumbia, con todo y coreografía.

Pedro recordó que durante la pandemia Emir y él grabaron a la distancia uno de los temas más populares de Rigo Tovar, "El sirenito", el cual cantaron por primera vez en vivo en el escenario de la Arena Ciudad de México, con el cual pusieron a bailar al público.

“Este es un buen momento para decirles feliz Día de las Madres, que las papachen mucho en su familia y las llenen de amor, felicidades a todas las mamás y a las mamacititas”, comentó Pedro bromeando e interpretó para todas las mamás presentes "Eres toda una mujer".

Cuando Pedro cantaba "A mover el cu", recibió un ramo de rosas blancas por parte de un chico llamado Ángel, detalle que le agradeció demostrando que también es bonito recibir flores de otro varón. También subió al escenario a un pequeñito llamado Emilio, que iba vestido de charro como él, y lo invitó a cantar con él "Yo no fui".

La huasteca se hizo presente con el ballet que lo acompañó con" El siete mares", ya que los bailarines lucían la bella cuera tamaulipeca. El momento de la nostalgia y el despacho llegó, con un popurrí compuesto por las canciones "Qué te ha dado esa mujer", "Si nos dejan", "El último trago", "Ella" y "El rey", las cuales la gente cantó de principio a fin.

“Cuando uno está fuera de México y escucha el mariachi, se le enchina la piel y se llena de nostalgia, uno recuerda lo que le gusta comer, los lugares donde le gusta pasear; hay muchos países maravillosos, sobre todo en Latinoamérica, pero les aseguro que como México no hay dos”, entonces Pedro cantó un tema muy sentido, "Toquen mariachis canten".

El momento de cerrar la noche se acercaba y Pedro Fernández dejó algunos de sus grandes éxitos para el final, como "Bésame Morenita" y "Mi forma de sentir", pero en este punto el también actor se tomó un tiempo para agradecer al público por estar en este concierto, y compartió que esta por cumplir 48 años de trayectoria, algo que lo emocionó.

“Este momento es importante, porque hoy más que nunca estoy seguro que estos 49 años de carrera son posibles por tres cosas, la primera, porque Dios me dio salud y me permitió seguir cantando, que es lo que me apasiona, dos, tengo un motor que me motiva a seguir todos los días, mi mujer, mis hijas y mis nietos, y tres, por todas mis novias y al público maravilloso que me ha acompañando durante todos estos años, no tengo forma de pagarles tan sólo puedo seguir cantando, mil gracias”.

Entonces al escuchar su nombre gritado a coro por el público, Pedro Fernández volvió a agradecer y complació al público con las canciones "Me encantas", "Amarte a la antigua" y finalmente "Yo no fui", armando un jolgorio en el escenario, terminando por todo lo alto esta presentación.

