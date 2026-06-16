Llegó el día en el que Paulina Mercado, la conductora de “Sale el Sol”, se convirtió formalmente suegra. Este fin de semana, su hijo Emiliano Ojeda se casó con su novia Sophie en un enlace discreto en Cuernavaca, Morelos.

Paulina comenta que Emiliano y su ahora esposa se encargaron de la planeación; sin embargo la dejaron invitar a quienes quisiera, solamente con una condición: debían ser personas que en verdad tuvieran presencia en su vida.

En un video que compartió en redes, la presentadora dejó ver parte del outfit que usó para este día tan especial; incluso, reveló que su novio, Juan Soler, estuvo con ella.

Lee también Cynthia Klitbo y Laura Flores, entre los nombres de LCDLF

Katie Barbieri regresa a los sets y con Pedro Pascal

Katie Barbieri recuperó con creces los 22 años que estuvo lejos de la televisión mexicana; y es que, regresó para formar parte de la cinta “De noche”, que recientemente filmó Pedro Pascal en la Ciudad de México y otros sitios del país.

La actriz cuenta que durante todo este tiempo estuvo trabajando en Estados Unidos y en Colombia, pero que lamentablemente no tuvo proyectos en México. Sin embargo, esto podría cambiar pronto, pues hace unos días fue vista en Televisa, la que durante sus primeros años de carrera fue su casa.

[Publicidad]

La actriz regresa a la pantalla. Foto: Instagram.

“Joserra”, el comentarista que no estuvo en casa

Juan Pablo Fernández, hijo del comentarista José Ramón Fernández, comparte que el famoso siempre priorizó su trabajo sobre su vida personal y su familia.

"Joserra", dice, lo conoció un mes después de nacido, pues el 6 de junio de 1978, día en el que llegó al mundo, el periodista se encontraba en Argentina, como parte de la cobertura del Mundial de Futbol de Argentina.

Ese día, cuenta Juan Pablo ya entre risas, México perdió ante Alemania seis a cero y su padre volvió a casa semanas después.

[Publicidad]

José Ramón Fernández y su hijo, Juan Pablo Fernández. Foto: Clasos

Lee también A Damián Alcázar ya hasta lo pusieron a promover el Mundial