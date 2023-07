Paul Stanley, ¿responsable de que Paola Dorantes no entrara a "LCDLFM"?

Paola Dorantes confesó que estuvo a punto de ser una de las participantes de "La casa de los famosos México", pues entabló varias conversaciones con la producción del reality show, sin embargo, llegó un momento en que los ejecutivos dejaron de comunicarse con ella y, cuando se dio cuenta, el programa ya había comenzado sus emisiones, por lo que la conductora ha llegado a pensar que, quizá, fue Paul Stanley pudo ser el responsable de que ya no la requirieran para formar parte del proyecto de Televisa, pues el se convirtió en uno de los 14 habitantes de la casa.

Dorantes se dio a conocer en 1999, cuando se convirtió en una de las edecanes de "Pácatelas", el programa de entretenimiento que lideraba Paco Stanley, junto al que denominaban como su "patiño" Mario Bezares, y aunque se trató de su primera oportunidad dentro del mundo de la televisión, luego de que el conductor la eligiera dentro de un castings en que muchas otras jóvenes buscaban destacarse en la pantalla chica, la carrera de la joven sufrió un giro inesperado cuando Stanley fue asesinado y ella fue una de las personas que señalaron como presuntas culpables.

Fue así que Paola, a sus 24 años, tuvo que declarar, sin imaginarse que sería arraigada y detenida por año y medio en Santa Marta Acatitla, viviendo una serie de vejaciones, insultos y agresiones a lo largo del tiempo en que se llevaron a cabo las investigaciones. Ahora, 24 años más tarde, y a poco más de un mes de que se estrenara "El show. Crónica de un asesinato", Dorantes ha revivido el episodio que vivió en aquella época, confiando que su hija, que en ese momento, tenía sólo cinco años nunca supo a ciencia cierta lo que su madre vivió detrás de las rejas, hasta que vio la docuserie.

Estas revelaciones las hizo para "Ventaneando", confiando que su hija que, en la actualidad ya tiene 29 años, tenía poco conocimiento de lo que ocurrió cuando estuvo presa, debido a que le solicitó a su mamá, la abuelita de la niña, que no le contara lo que estaba pasando. Sin embargo, tarde o temprano, la pequeña Stef se enteró que su madre estaba en la prisión, por lo que Paola y su madre acordaron que lo mejor era que la mejor la visitase en el reclusorio y aunque ha denominado aquel momento, como en el que tuvo el mayor de los miedos de enfrentarse a su hija, asegura que ella tomó todo con calma y, en vez de hacer presuntas, sólo se puso a jugar.

Ahora, Dorantes cuenta que su hija quedó sorprendida al escuchar todas las declaraciones que hizo para la docuserie de Vix, pues nunca se imaginó que su madre había enfrentado toda la serie de vicisitudes de la que fue víctima desde que la inculparon sin que ella tuviera ninguna relación con el homicidio de Stanley, por lo que la joven le expresó que se sentía muy orgullosa de ella pues, hasta sus mismas amistades, le hablaron de la admiración que sentía por la conductora por todo lo que fue capaz de enfrentar.

En este sentido, aunque Paola se dijo satisfecha con el trabajo que se realizó en esta producción, también destacó que, para ella, la docuserie tuvo que haber ahondando más en la historia de lucha de su madre, la señora Silvia Ochoa, pues desde que la arraigaron y la apresaron, se mantuvo al pie del cañón, buscando la forma de difundir la injusticia que su hija estaba viviendo para lograr que saliera de la cárcel.

Otra precisión que Paola hizo al programa de espectáculos, tuvo relación con declaraciones que Paul ha hecho del caso, a través de las que ha asegurado que todos los sospechosos; incluida ella, Mario Berezares y Erasmo Pérez Garnica, "el Cholo", habían salido de la cárcel sin que se esclareciera por completo si habían sido culpables o no, por lo que la famosa le envió un mensaje al conductor de "Hoy" aclarando que, al menos en el caso de ella, se había probado por completo su inocencia, razón por la que no le pareciera que pusiera en duda la resolución a la que llegaron las autoridades año y medio más tarde del asesinato de Paco Stanley.

Además, dejó entrever que Paul fue una de las personas que persuadió a la producción de "La casa de los famosos México" para que Paola no participara en el reality, pues asegura que llegó a tener varias platicas para negociar su entrada al programa, al que ella sí estaba interesada en formar parte, sin embargo, en un punto, los ejecutivos se desinteresaron y no le dieron razón del por qué terminó por no ser requerida, sin embargo, destacó que, a su consideración, hubiera sido un muy buen "prospecto" para generar contenido y polémica dentro de la casa.



