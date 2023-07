Diferencias entre Apio Quijano y Mauricio Garza desatan tremenda pelea en vivo

Las cosas se salieron de control anoche, en el foro de "La casa de los famosos México", luego de que Apio Quijano mostrara disgusto ante las diferencias que existen entre él y Mauricio Garza, encargado de conducir las pregalas a lado de Cecilia Galeano pues, luego de que el actor trastabillara ante un comentario que hizo, el cantante de Kabah se mostró molestó de que, por una imprecisión, lo interrumpiera y hasta comentó que no comprendía cómo podía seguir trabajando en el programa con el mal desempeño que tenía frente a las cámaras lo que, a su vez, desató la furia de Garza.

La octava y más reciente eliminación del reality show ha sido una de las más esperadas, debido a que entre los nominados se encontraban tres de los habitantes que más fuertes se han mostrado a lo largo de la contienda; nos referimos a Poncho de Nigris y Sergio Mayer, integrantes del "team infierno" y Jorge Losa, líder del "team cielo", lo que generó mucha tensión entre las y los panelistas que estuvieron como invitados anoche pues, en muchos casos, se trataban de las esposas o novias -en el caso de Ferka- de aquellos que estaban en riesgo, las cuales hicieron frente a las críticas y sacaron la casta por sus parejas.

Y cuando parecía que la tensión generada entre Ferka y Issabela Camil, parejas de Jorge y Sergio, respectivamente, no podía calentar más los ánimos de la audiencia, la inesperada pelea que protagonizaron Apio Quijano, exintegrante de la casa, y Mauricio Garza, conductor del programa, generó miles de reacciones, pues nadie sospechaba que existían diferencias que, con anterioridad, ya los había enfrentado, o así fue como ellos lo dejaron entrever, después de que el cantante se mostrara muy molesto cuando el actor lo interrumpió mientras hablaba sobre todo porque, al hacerlo, Mau no dejó muy clara la idea que quería externar.

Así fue la pelea entre Apio y Mauricio

Apio Quijano comienza a expresar su idea, cuando Garza no permite que termine de hablar, sin embargo, al tomar la palabra, el actor comenzó a trabarse, lo que generó la risa de las presentes; Ferka y Ceci Galeano, como la de Apio quien, además, le hizo un comentario relacionado a su desempeño como conductor.

"¿O sea me interrumpirte para decir una tontería, es en serio Mau? ¿cómo sigues trabajando aquí, Mauricio? Ay ya, Mauricio, qué horror, ¿para eso me invitaron aquí?, dijo Apio, mientras Ferka -que estaba sentada a su lado- lo tomaba del hombro y se reía de su comentario.

"A no a ver, que si te quieres ir, te puedes ir", contestó Mauricio.

"¿Ah sí? Pues ahí está, ahí esta, chavos", dijo Quijano, mientras se levantaba para retirarse del estudio, por lo que Galeano tuvo que intervenir, tratando de calmar la situación.

"No, pero a mí no me van a andar amenazando, la verdad", dijo Garza.

"A ver, si llego a hacer un comentario porque me invitaste y me interrumpes y no dijiste nada", continuó Apio.

"No, pero no me vas a andar amenazando", reiteró Mau, mientras Cecilia le decía que era el anfitrión y pasaba su mano por el hombro del actor. "Desde la primera vez que viniste aquí, llegaste amenazándome", prosiguió.

"¿Y por qué lo hice?", lo cuestionó el cantante. "Porque tú hablaste mal de mí, Mauricio", acusó Apio.

"Pero tú estabas en un juego y te expones a eso. Yo soy el conductor, mi amor, yo por eso no entré ahí; uno, porque no me interesa y dos, tú estás en un juego a lque te expones a eso", señaló.

Aquí puedes ver cómo acontecieron los hechos:

Yo no veo post galas por este conductor, no tiene educación, es vulgar y muy poco profesional, tiene la sangre súper pesada y ahora con esto me dio toda la razón, #fueramauricio que se quede @ceci_galliano sola,mis respetos, súper profesional y carismática #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/k90yrRuQ3I — Joel Atreuh (@JAtreuh) July 31, 2023

Fue entonces que Galeano logró que la discusión terminara, interrogando a Apio acerca ed una cuestión relacionada con los teams de la casa y la conversación siguió otro curso.

Ante este acontecimiento, en redes sociales han mostrado la molestia de la participación de Garza en el show, por l oque algunas y algunos usuarios comentaron que les gustaría que Galeano estuviera sola a la hora de emitir su opinión, a minutos de dar inicio a la gala de eliminación, la cual es precedida por Galilea Montijo y Diego de Erice.



