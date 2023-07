Paul Reubens "Pee-Wee Herman" fallece a los 70 años; ocultó su diagnóstico de cáncer hasta el día de su muerte

El actor Paul Reubens, mejor conocido por dar vida a Pee-Wee Herman en la serie de televisión "Pee-Wee's Playhouse" y en diferentes especiales de TV y películas, falleció este domingo a la edad de 70 años, luego de padecer cáncer por seis años, sin que diera a conocer la enfermedad con que fue diagnosticado de forma pública, sin embargo, se ha informado que nunca se rindió en búsqueda de vencer este padecimiento con la tenancidad que lo caracterizaba, según informó la familia de la estrella de los setenta que, además dejó una corta en la que pedía disculpas por callar, la cual se publicó tras su deceso.

La familia Reubens fue la encargada de dar a conocer la nota que el actor, originario de Nueva York, escribió sobre la enfermedad que adolecía, donde pidió perdón a sus fanáticos y fanáticos por no haber hablado nunca sobre el cáncer que supo que padecía desde el 2017.

"Acepte mis disculpas por no hacer público lo que he estado enfrentando en los últimos seis años.", reza la carta en su introducción. "Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fanáticos y seguidores. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes", prosigue el texto del comediante.

La familia de Paul recurrió a dar a conocer la noticia de su deceso desde la cuenta de Instagram del actor, en el que expresaban que la noche de ayer se habían despedido del icónico Pee-Wee, a quien describieron como una persona que creyó en la "positividad, fantasía y en la importancia de la bondad", la cual reflejó a través de los diferentes áreas de entretenimiento en las que se desempeñó, pues cabe recordar que fue actor, escritor y productor.



